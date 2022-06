Auch nach der er­folg­ten Ab­ord­nung des seit­he­ri­gen Lei­ters der Gym­na­sia­len Ober­stu­fe an ei­ne an­de­re Schu­le im Oden­wald­kreis ist an der Ernst-Göb­el-Schu­le in Höchst kei­ne Ru­he ein­ge­kehrt. Die Wo­gen glät­ten soll­te ein Ge­spräch zwi­schen den zer­s­trit­te­nen Par­tei­en, das am Mon­ta­g­a­bend statt­ge­fun­den hat.