Kommunalpolitik: Luftleere über den Stammtischen

Droht Gemeinderäten und Parteien die Entfernung von Bürgern und Basis?

Miltenberg 03.02.2022

Als in der Dorfkneipe noch geraucht werden durfte: ein Stammtisch-Aschenbecher im Wirtshaus-Museum. Digitaler Stammtisch der CSU im Kreis Main-Spessart mit Digitalministerin Judith Gerlach

Der Vorgang: Ein kleiner Platz in der Kreisstadt Miltenberg sollte ein, zwei Bäume bekommen, die Parkflächen besser geordnet werden. Das städtische Bauamt hatte zunächst nicht ran gewollt, sich dann aber doch über die Pläne gebeugt und sogar verschiedene Varianten vorgelegt, von denen der Stadtrat eine auswählte. Gepflanzt und geordnet wurde jedoch nicht. Neun Monate sind vergangen, Umsetzung Fehlanzeige.

Ihr Eingeständnis, den Auftrag liegengelassen zu haben, verschlimmerte die Miltenberger Rathausspitze noch durch die Ankündigung, man müsse über die Platzumgestaltung sowieso noch mal reden, weil so viel Anderes, Wichtigeres zu tun sei. Das sorgte für gehörigen Ärger bei den Stadträten.

Allerdings könnte man sich als Bürger auch fragen, was eigentlich schlimmer ist? Dass eine Verwaltung Beschlüsse nicht ausführt oder dass das Gremium, das sie gefasst hat, dies monatelang gar nicht merkt.

Zwei Jahre nach der Wahl

Was wurde eigentlich aus?? Die Frage stellt sich nicht nur bei Kleinprojekten, von denen man das eine oder andere schon mal aus den Augen verlieren kann, sondern auch für geplante Brücken, Umgehungsstraßen oder Schulsanierungen. Seit der Kommunalwahl, in der so vieles angekündigt und versprochen wurde, sind bald zwei Jahre vergangen, ein Drittel der Wahlperiode ist verstrichen.

Der Start war denkbar schlecht. »Als das Ergebnis feststand und ich zum Rathaus gefahren bin, war der Platz leer«, erinnert sich Gerhard Rüth (CSU) an den Abend seiner Wahl zum Eschauer Bürgermeister. Der erste Lockdown war gerade verhängt worden, die Siegesfeiern der erfolgreichen Wahlkämpfer fielen aus. Seither überlagert Corona alles.

Nur Wahrnehmungsproblem?

War da eigentlich sonst noch was außer dem Virus in den vergangenen zwei Jahren? »Es hat sich nicht viel getan«, antworten viele Landkreisbürger auf die Frage nach Fortschritten und Weiterentwicklungen in ihren Wohnorten. Doch entspricht dieser verbreitete Eindruck der Realität? Hat die Politik ein Handlungsproblem oder die Öffentlichkeit ein Wahrnehmungsproblem? Während Lockdowns und Beschränkungen Gesellschaft, Wirtschaft und öffentliches Leben lähmten, war die Kommunalpolitik immer privilegiert. Ratssitzungen durften auch während der härtesten Beschränkungen in Präsenz stattfinden.

Selbst unter dem ersten Corona-Schock war es den Kommunen schnell und gut gelungen, ihre Rathäuser funktionsfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit der neu gewählten politischen Gremien herzustellen. »Ich war gewählt, und es war Katastrophenalarm«, sagt Gerhard Rüth mit feiner Ironie über seinen Wechsel vom Beamtenjob im Landratsamt in den Chefsessel des Eschauer Rathauses.

Sitzungen »durchgezogen«

Dennoch hätten er und die neu gewählten Räte schnell in die Tagesarbeit gefunden. »Ich hatte meinen Zehn-Punkte-Plan aus dem Wahlkampf, die Fraktionen ihre Themenlisten - das wollten wir nicht auf dem Papier stehenlassen«, sagt der Bürgermeister. Das Sitzungsprogramm habe man konsequent durchgezogen.

Auch aus Wörth, Obernburg, Klingenberg oder Bürgstadt berichten Mandatsträger, dass die Gremienarbeit unter der Pandemie wenig oder gar nicht gelitten habe. »Das lief im Großen und Ganzen wie vorher«, sagt Steffen Salvenmoser (SPD) über die Wörther Stadtratsarbeit. Die Fraktionssitzungen habe man auch mal online gemacht, aber sich meist treffen können. Allerdings: In der großen Halle, in der die Sitzungen des Rats jetzt stattfinden, sei die Atmosphäre schon anders: »Das macht's nicht einfacher.«

Die größtmöglichen Sicherheitsabstände hält der Kreistag ein. Die 60 Kreisräte sitzen auf dem Handballfeld der Untermainhalle an Einzeltischchen. Auf den Tribünen, die 2500 Zuschauern Platz bieten, vereinsamen ein paar wenige Zuschauer und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Die leistungsfähige Lüftungsanlage der Großsporthalle kühlt Debatten noch bevor diese hitzig werden können. Keine gute Arbeitsatmosphäre für das Kreisparlament befand Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) und verlagerte so viel Arbeit wie möglich in die Ausschüsse, die weiter im Landratsamt tagten. Zwei für den Herbst geplante große Aussprachethemen verschob er ins neue Jahr.

Sich selbst konnten und können die Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte ganz gut beschäftigen. Verloren zu gehen droht aber die Erdung. Dass die Kontakte, die Möglichkeiten zum Austausch mit den Bürgern spärlich geworden sind, bestätigen und bedauern die Kommunalpolitiker übereinstimmend. Es fehlen traditionelle Gelegenheiten der Begegnung und des Austauschs: die Vereins- und Dorffeste. Manch einer mag auch den Fasching vermissen. Das örtliche Politgeschehen im Narrenspiegel bot durchaus Gelegenheit zur Selbstreflexion.

Politik in der »Bubble«

Es sei viel schwieriger, Politik zu erklären, beschreibt Steffen Salvenmoser die Situation: »Und ich bekomme auch weniger bis gar keine Rückmeldungen von den Bürgern. Wir machen Politik in der ›Bubble‹.«

Große Hindernisse und wenig Lösungsansätze auch bei der Bürgerbeteiligung. Bewährte Instrumente wie Infoveranstaltungen, Workshops konnten nicht stattfinden, digitale Alternativen waren wenig erfolgreich oder wurden erst gar nicht versucht. In vielen Gemeinden des Landkreises fand seit zwei Jahren keine Bürgerversammlung mehr statt. Die wenigen virtuellen Versuche gerieten noch mehr zur Einbahnstraße als die Saalveranstaltungen zuvor: Bericht des Bürgermeisters und Schluss.

Und was ist mit der vom ehemaligen CSU-Generalsekretär Erwin Huber als wichtig erkannte »Lufthoheit über den Stammtischen«? Dort herrscht weitgehend Luftleere. Die Ratssitzungen, schon vor der Pandemie in vielen Gemeinden alles andere als Publikumsmagnete - haben noch weniger Besucher. Den anschließenden Gang zur »Nachsitzung« ins Wirtshaus verhinderten erst die Lockdowns, dann die frühe Sperrstunde.

Weggebrochen ist da nicht nur der direkte Kontakt zum Bürger und Wähler, sondern auch der informelle Austausch der Räte untereinander. »Das fehlt«, sagt Stefan Breunig (CSU) Stadtrat in Obernburg und seit 2020 auch Kreisrat. Immerhin den Kontakt zur Parteibasis habe man gehalten; analog mit Veranstaltungen im Freien, aber auch digital mit neuen Formaten wie »Grill den Bürgermeister«, einem interaktiven Facebook-Treffen. In der Jungen Union, deren Vorsitzender Breunig bis vor anderthalb Jahren war, sei man über Chats und Social Media viel zusammen. »Wir sind die ›junge‹ Union, wenn wir digital nicht können, wer dann«, sagt Breunig.

In seinem Wörther SPD-Ortsverband hat Salvenmoser das gar nicht erst versucht: »Meine Mitglieder sind nicht mehr die Jüngsten.« Wie ihm geht es vielen Ortsvorsitzenden.

Den Kontakt zur Basis halten - den etablierten Parteien ist das noch einigermaßen gelungen. Den örtlichen Wählervereinigungen fiel das deutlich schwerer. Ein Beispiel ist die Miltenberger Bürgerliste, die 2020 engagiert und hoffnungsvoll zur Wahl angetreten war. Den Einzug in den Stadtrat schaffte nur ein Kandidat. Von seiner Liste ist nichts mehr zu hören. Selbst ihr Gründer, der zuvor sehr aktive »Stadtwächter« Wolfgang Spachmann ist verstummt. Sein letzter Blogeintrag auf stadtwatch.de ist ein Jahr alt.

Aber nicht alle haben sich von Corona lähmen lassen. »Es läuft super«, sagt Nicole Pfeffer von ihrem neu gegründeten FDP-Ortsverband Mömlingen/Obernburg/Erlenbach. 23 Veranstaltungen habe man seit der Wahl gemacht, davon nur fünf digital. »Wir haben uns an alle Regeln gehalten, aber immer geschaut, was geht«, sagt Pfeffer. Die Mitgliederzahl habe sich seit der Wahl verdoppelt.

GEORG KÜMMEL