Kommunalmedaille und Bürgermedaille für Kleinheubacher Feuerwehrmänner

Bürgermeister Thomas Münig ehrt Sven Fertig und Kai Münig

Kleinheubach 09.11.2022 - 12:19 Uhr 1 Min.

Bürgermeister Thomas Münig (links) zeichnet die beiden Feuerwehrmänner Sven Fertig (Kommunalmedaille) und Kai Münig (Bürgermedaille in Silber) aus.

Der Rathauschef ging zunächst auf den Werdegang der beiden ein, bevor er ihnen die jeweiligen Urkunden und Medaillen überreichte und sich für das jahrelange ehrenamtliche Engagement bedankte. So erhielt Sven Fertig für seinen über 25-jährigen aktiven Dienst in der Kleinheubacher Freiwilligen Feuerwehr die Kommunalmedaille und Kai Münig für seine über 20 Jahre als Gruppenführer der Feuerwehr die Bürgermedaille in Silber.

Sven Fertig trat 1996 der Jugendfeuerwehr bei und ist seit 2001 aktiver Feuerwehrmann, von 2007 bis 2019 war er stellvertretender Jugendwart der Jugendfeuerwehr und hat die Lehrgänge Truppmann, Sprechfunker, Atemschutz, Maschinist und Truppführer absolviert.

Kai Münig begann 1986 in der Jugendfeuerwehr und ist seit 1990 aktiver Feuerwehrmann. Von 1994 bis 2006 war er stellvertretender Jugendwart der Jugendfeuerwehr, ist seit 1995 Gruppenführer, war von 2003 bis 2011 Gerätewart und begleitet dieses Amt seit 2014 wieder. Er hat unter anderem die Lehrgänge Truppmann, Sprechfunker, Atemschutz, Maschinist, Jugendwart, Gruppenführer, Gerätewart abgelegt.

Jennifer Lässig

Gemeinderat Kleinheubach in Kürze In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Kleinheubacher Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst: Zuschuss: Der Kleinheubacher Turnverein 1887 darf sich über einen Zuschuss freuen. 30 Prozent der Gesamtkosten für einen Sprungtisch übernimmt die Gemeinde - und zwar 1589 Euro. Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Förderung, deren Auszahlung frühestens im Haushaltsjahr 2023 erfolgen kann. Zugleich wies der Rat den Turnverein darauf hin, zukünftig die Landesmittel zu beantragen. Parksituation: Bürgermeister Thomas Münig (SPD) informierte, dass es Beschwerden der Anwohner bezüglich des Parkplatzes Bachgasse/Hauptstraße gegeben habe. Dort stünden laut Anwohner Fahrzeuge, die nicht erlaubt seien. Münig erklärte, dass ein Schild darauf hinweise, dass nur PKW dort parken dürften, keine Fahrzeuge über drei Tonnen, Pritschenwagen oder Anhänger. Die Kommunale Verkehrsüberwachung im Landkreis Miltenberg werde sich die Sache anschauen, so das Rathausoberhaupt. Seniorennachmittag: Bürgermeister Münig erklärte, dass der Seniorennachmittag nicht wie geplant und im Amtsblatt angekündigt, auf einem Schiff sein wird. Sondern am 11. Dezember gemeinsam mit den Rüdenauern und Laudenbacher Senioren im Hofgarten. Dieses Jahr würden aufgrund eines Schadens am Schiff keine Fahrten mehr stattfinden. Neujahrsempfang: Bürgermeister Münig informierte darüber, dass der Kleinheubacher Neujahrsempfang am 15. Januar 2023 im Hofgartensaal stattfinden wird. jel