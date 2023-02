Kommentar zum Elsenfelder Bürgerentscheid: Ein Ergebnis, das zwei halbe Sieger hervorbringt

Platanenstreit

Elsenfeld, zwischen Mozart- und Georgkeimelschule: Um den Erhalt von fünf Bäumen ist ein Streit entbrannt ("Platanenstreit"). Foto: Stefan Gregor 02.11.2022

Kommentar

Das knappe Ergebnis ist für die Verteidiger der Platanen bitter: Die Mehrheit der Elsenfelder, die abgestimmt haben, war zwar für den Erhalt der fünf hoch gewachsenen Bäume. Es haben aber nicht genug Bürger abgestimmt. Damit geht die Entscheidung, ob die Bäume gefällt werden, wieder an die Gemeinderäte zurück. Und das ist richtig so. Denn ein Bürgerentscheid greift tief in die Kompetenz und Aufgabe des demokratisch gewählten Gremiums ein. Wenn das nicht im Sinne von vielen Bürgern ist, dann sollte das Gremium die Hoheit über die Frage behalten. Diese Hürde legt das Recht eben mit mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten fest.

Für die Mehrheit im Gremium, die die Bäume fällen lassen will, ist das Ergebnis des Bürgerentscheids jedoch nur ein halber Sieg: Ihr Standpunkt ist sehr knapp an einer Niederlage vorbeigeschrammt. Die Ratsmehrheit hat für ihre Campus-Pläne nicht die erhoffte Bestätigung erhalten, sondern nur deshalb kein Veto, weil für den Erhalt der Platanen ein paar Stimmen fehlten. Wenn das Gremium im März nun die Entscheidung über das weitere Vorgehen fällt, wird es noch einmal ernsthaft über einen Kompromiss diskutieren müssen. Vorschläge dazu gab es genug, die Mehrheit der Räte hatte diese bloß bisher in den Wind geschlagen.

Letztlich steckt für die BI in der Niederlage also zumindest ein halber Sieg: Das knappe Ergebnis und die über 1000 Stimmen für den Erhalt untermauern, wie wichtig der Natur- und Klimaschutz vielen Bürgern ist. Die BI freute sich schon vor der Abstimmung, dass die Menschen im Ort und die Gemeinderäte nun intensiver über diese Themen diskutierten. Dass so ein Bürgerentscheid im Zweifelsfall auch knapp für den Erhalt von fünf Platanen hätte ausgehen können, werden Verwaltungen und politische Gremien nicht nur in Elsenfeld zur Kenntnis nehmen. Das nimmt sie in die Pflicht, diese Fragen stärker zu berücksichtigen und ihre Ideen den Bürgern besser zu vermitteln.

Kevin Zahn