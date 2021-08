Kommentar: Widerliche Panikmacher im Katastrophengebiet

Veronika Schreck zum Missbrauch von Notrufen

Ein nach der Hochwasserkatastrophe völlig zerstörtes Haus steht in Insul am Ufer der Ahr.

Unerträglich ist jedoch, was Einzelne zurzeit in den Katastrophengebieten treiben. Alois Klemm aus dem Kreis Miltenberg war als Kontingentführer der Hilfsorganisationen aus Unterfranken im Krisengebiet. Er erzählt zwei Begebenheiten, von denen es viele mehr geben dürfte:

Beispiel 1: Im Krisengebiet sind Leute in Privatautos mit Megafonen durch einen Ort gefahren und haben Durchsagen gemacht: »Achtung, Achtung, verlassen Sie Ihre Gebäude. Der Damm bricht!«

Wie widerlich muss man sein, Menschen mit einer falschen Behauptung derart zu ängstigen?

Katastrophentouristen

Beispiel 2: Als Klemm und seine Kameraden im Krisengebiet waren, ging ein Notruf ein: Eine Brücke sei eingestürzt. Es gebe 75 oder mehr Verletzte. Wenn so etwas passiert, löst die zuständige Leitstelle einen sogenannten Massenanfall von Verletzten aus. Zahlreiche Retter rückten aus. Klemm und seine Kameraden hatten bei ihrer Ankunft mitbekommen, dass jede Menge »Katastrophentouristen« an einer teilweise kaputten Brücke in das zerstörte Ahr-Tal schauten. Deshalb vermuteten sie, dass diese Brücke mit den Schaulustigen eingestürzt sein könnte. Sie schickten eine ihrer Schnelleinsatzgruppen sofort dorthin. Es stellte sich heraus: Es war ein Fake.

Wie erbärmlich muss man sein, einen falschen Notruf abzusetzen? Schließlich sind in dem Katastrophengebiet Menschen gestorben, zahlreiche Menschen werden noch immer vermisst, Einsatzkräfte geben ihr Bestes,...

Schämt euch!

Nun weiß Alois Klemm nicht, wer diese Menschen mit Megafonen und falschen Notrufen waren und was sie antreibt. Was klar ist: Diese Panikmacher nutzen die Sorgen der Menschen aus, schüren deren Ängste und wollen sich dadurch selbst wichtig machen.

Dasselbe gilt für Anhänger von AfD, Querdenkern & Co., über die zahlreiche Medien seit der Katastrophe berichten. Diese Gestalten gerieren sich im Katastrophengebiet als Helfer in der Not - um den Menschen, die vor dem Nichts stehen, ihre Botschaften voller Hass und Hetze einzupflanzen.

Der Rest der Gesellschaft muss dagegen halten, wenn jetzt auf Facebook, Telegram und Co. gehetzt wird; wenn solche Widerlinge versuchen, aus dem Leid anderer Kapital zu schlagen. Denn diesen Typen bleibt nur eins zu sagen: Schämt euch!