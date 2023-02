Kommentar: Warum wir im Kreis Miltenberg über mehr Windkraft reden müssen

Energiewende

Eichenbühl - Guggenberg, Windpark Guggenberger Höhe. Foto: Stefan Gregor 06.01.2022

KOMMENTAR

Wir spüren inzwischen bei uns die Erhitzung der Erde. Die Sorgen vor Stromausfällen wegen des Ukraine-Kriegs machen uns deutlich, dass wir mehr Energie selbst erzeugen müssen. Gleichzeitig wächst unser Energiehunger. Auch wenn der neue Kühlschrank vielleicht heute weniger Strom braucht, benötigen wir mit unseren vielen Geräten und E-Autos im Privaten noch mehr Strom als früher.

Und für die Industrie steigen die Anforderungen an die Nachhaltigkeit. Da wünschen sich Viele mehr klimafreundlichen Strom. Doch wo soll der herkommen? Aus langen Stromtrassen in den Norden Deutschlands? Aus Nordafrika? Zum Teil wäre das freilich schön, darauf verlassen können wir uns nicht. Unsere Region tut gut daran, eine ordentliche Grundversorgung mit erneuerbarem Strom vor Ort, krisensicher, zu verlässlichen Konditionen zu erzeugen. Warum eine so wichtige Zukunftsfrage in die Hände anderer geben?

Die Nachbarkreise in Hessen und Baden-Württemberg machen uns schon vor, dass sich Windkraft in der Region wirtschaftlich lohnen kann. Zwei Beispiele zeigen ganz aktuell auch, wie man die Bürger mitnimmt: In Schaafheim und Breuberg gingen die Rathauschefs früh auf die Menschen zu, luden sie auf Versammlungen ein, um von Anfang an mitzureden. So kann ein Bürgermeister danach gegenüber Investoren auch anders auftreten und sagen: An dieser Stelle heißen unsere Bürger diese Zahl von Windrädern gut, an jener anderen nicht.

Denn natürlich gilt es nach wie vor, die Anliegen der Bürger zum Beispiel bei Fragen nach dem Landschaftsbild ernst zu nehmen. Wer das Thema aus Sorge vor Gegenwind aber nicht offen und beherzt angeht, der tut Bürgern und Firmen gerade keinen Gefallen.

Kevin Zahn