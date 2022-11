Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kolumne: Lasst uns erst mal zählen

Georg Kümmel über behördliche Verzögerungs- und Verhinderungstaktiken

Komplizierter wird es, wenn statt des Nicht-mehr-weiter-Wissens sich der gähnend schwarze Schlund des Nichtwissens auftut. Dann müssen erst Fakten, Daten und Zahlen gesammelt, ermittelt und erhoben werden, damit ein noch zu gründender Arbeitskreis sie ordnen und später dann eine ebenfalls noch einzuberufende Taskforce entschlossen zu Tat schreiten kann. Ein nicht unbedingt zügiges, aber schlüssiges, dreistufiges Verfahren, an dessen Ende mit gutem Mut gehandelt werden kann.

Zahlen, Daten, Fakten

Im politischen Leben geschieht es jedoch immer wieder, dass dieses Verfahren mit der festen Absicht nicht handeln zu müssen, eingeleitet wird. Also wird auf Schritt eins »Fakten sammeln« viel Mühe verwandt.

So hat zum Beispiel die Stadt Miltenberg ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klärt, welche verkehrlichen Auswirkungen es hat, wenn man neben ein Gymnasium und eine Realschule noch eine Grundschule baut.

Während die Stadträte seit Ende der Sommerpause auf mehr Fakten für die Standortentscheidung warten, kündigte Stadtbauamtsleiter Alexander Beuchert am Mittwoch an, dass in den nächsten Wochen wohl mit der Zählung begonnen werde könne, zuckte aber auf die Frage nach der Dauer der Auswertung mit den Achseln.

Ohne dem sicher verantwortungsvollen und wissenschaftlich fundierten Tun der Gutachter vorgreifen zu wollen, sei hier eine Prognose gewagt: Der Verkehr wird zunehmen.

Die langwierige, empirische Ermittlung von Wissen, das auch durch kurzes Nachdenken, erworben werden könnte, ist eine viel genutzte Verzögerungstaktik. Gelegentlich ermitteln Behörden und Politiker gezielt Fakten, die die Schritte zwei und drei (Arbeitskreis / Taskforce) von vornherein überflüssig machen.

Beleg für mangelnden Bedarf

Beispiel hierfür ist der Kleinheubacher Großkreisel, bei dessen Planung das Staatliche Bauamt die Radler schlichtweg vergessen hatte. Das wurde mühsam nachgebessert, nur der Radweg von Rüdenau nach Miltenberg ließ sich in dem komplizierten Bauwerk bei bestem Willen nicht mehr nachträglich unterbringen. Also bemühte man sich um einen Beleg, dass diese Verbindung ohnehin von so gut wie keinem Radler genutzt wird und zählte - im Januar zwischen 6 und 7 Uhr morgens bei Temperaturen von minus sieben Grad.

Auch Großwallstadts Bürgermeister Roland Eppig, der die vierte Fußgänger-Überquerung der Kreisstraße zwischen Wohn- und Gewerbegebiet erstens für zu teuer und zweitens sowieso für unnötig hält, gab den Auftrag, dies durch eine Zählung zu belegen: Gezählt wurde während des Lockdowns und nachdem man den bestehenden, wilden Übergang mit rot-weißen Absperrungen versehen hatte - außerdem soll es an den betreffenden Tagen in Strömen geregnet haben.

Wie schon beim Rüdenauer Radweg waren die Zähler bei ihrer Arbeit sehr einsam ?

Georg Kümmel