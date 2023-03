Köstlichkeiten, Waren, Turmuhrenmuseum und weitere Angebote in Großheubachs Ortsmitte

Frühlingsmarkt

Großheubach 06.03.2023 - 14:32 Uhr < 1 Min.

Die Möglichkeit der offenen Besichtungen des Uhrenmuseums im ersten Stock des Alten Rathauses in Großheubach im Rahmen des Marksonntags stieß auf reges Interesse, die Turmuhrenfreunde hatten dazu eingeladen.

Geschichts- und/oder Technikinteressierte hatten die Möglichkeit der offenen Besichtigungen des Turmuhrenmuseums im ersten Stock des Alten Rathauses, wovon reger Gebrauch gemacht wurde. Die Turmuhrenfreunde hatten dazu eingeladen. Im Erdgeschoss wurden die Besucher durch den Chor Acalanto der Chorvereinigung Großheubach bewirtet, was ebenfalls viele nutzten, um sich aufzuwärmen.

Ab 13 Uhr hatten die örtlichen Geschäfte geöffnet, der kostenlose Shuttlebusservice fuhr sowohl die Haltestellen im Ortsbereich als auch im Gewerbegebiet an, womit die dort ansässigen Unternehmen wieder gut erreichbar in das Marktgeschehen integriert waren. Am Stand der Gewerbe-Interessen-Gemeinschaft gab es gegen Vorlage zweier Stempeln im "Shopping- und Schoppenführer" ein gratis Frühlingsprimelchen. Silvia Broßler, Vorsitzende der Gewerbe-Interessen-Gemeinschaft, zog am Montag auf Nachfrage unseres Medienhauses Fazit: Der Zuspruch sei etwas verhalten ausgefallen, sonst sei der Frühlingsmarkt in der Vergangenheit immer sehr gut besucht gewesen, zumal es einer der ersten in der Region sei. Es habe wohl an den kalten Temperaturen gelegen. Trotz allem, so Broßler, seien die Schausteller zufrieden gewesen, insofern sei es in Ordnung. Für den Ostermarkt am Sonntag, 2. April, wünsche sich der Veranstalter besseres Wetter.

mab