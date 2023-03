Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Körperliche Herausforderung und Sinnsuche zugleich

Extremer Kreuzweg: Spirituelles Angebot am 25. März in Walldürn

Walldürn 15.03.2023 - 12:11 Uhr 1 Min.

Bereits zum dritten Mal richtet die Seelsorgeeinheit Walldürn den "extremen Kreuzweg Deines Lebens" aus. Eine der Stationen: die Lourdes-Grotte oberhalb der Basilika.

Ab 8 Uhr können die Teilnehmenden eine 17 oder 27 Kilometer lange Kreuzwegstrecke wählen und sich auf den Weg machen. Wer sich für eine noch extremere Variante entscheiden möchte, der hat die Option, diesen Kreuzweg bereits am Freitagabend, 24. März, ab 19.30 Uhr in der Nacht zu gehen. Zuvor, um 18.30 Uhr, wird die Heilige Messe in der Basilika gefeiert.

»Wer aus dem gewohnten Tagesablauf ausbrechen und einfach mal abschalten möchte, um über sein Leben, seine Gewohnheiten oder die eingefahrenen Standards zu reflektieren, für den ist dieses Angebot maßgeschneidert«, erklärt das Vorbereitungsteam. Es gehe bei diesem Kreuzweg nicht um eine sportliche Herausforderung oder eine Schnitzeljagd, bei der möglichst viele Stationen angelaufen werden müssen, sondern er sei ein Weg, der den Teilnehmenden die Augen für ein mit Sinn erfülltes Leben öffnen soll.

»Es ist ein fordernder Weg, um sich auf eine Begegnung mit Gott und der eigenen Seele einzulassen«, sagt Pater Irenäus Wojtko, der die Betrachtungstexte an den einzelnen Stationen erstellt hat. Wolfgang Eisenhauer hat die beiden Wegstrecken ausgearbeitet, die in diesem Jahr das südöstliche Gebiet von Walldürn und angrenzende Gemeinden tangieren werden. Den Kreuzweg geht man alleine oder in einer kleinen Gruppe, wobei das Schweigen und die Stille eine hohe Priorität haben und eingehalten werden sollen.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, und sie erfolgt auf eigene Verantwortung. Es gibt keine Transferdienste, und auch für die Verpflegung muss jeder selbst sorgen. Die Angemeldeten, aktuell sind es rund 70 Personen, erhalten danach alle weiteren detaillierten Informationen wie die ausführliche Streckenführung, die Meditationstexte für die Stationen sowie ein Begleitheft für den Extremen Kreuzweg. Eine gemeinsame Eucharistiefeier am Samstagnachmittag um 16 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut bildet den Abschluss an diesem Tag.

Anmeldung bei Pater Irenäus per E-Mail an Pater.Irenaeus@se-wallduern.de oder über die Homepage der Seelsorgeeinheit Walldürn unter https://www.se-wallduern.de

