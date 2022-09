Können Sommerauer Landwirte die nächste Sturzflut verhindern?

Kommentar: Was gibt's zu verlieren?

Nach zwei Sturzfluten in einem Jahr ist der Wunsch nach einem schnellen Handeln in Sommerau verständlich. Manch einer würde sich wünschen, dass am besten sofort ein Schutz herkommt. Schnellschüsse sind aber selten eine Lösung auf lange Sicht. Die braucht es in Sommerau wie im gesamten Kreis Miltenberg. Warum? Das Stichwort ist Anpassung an den Klimawandel.

Wir erleben es gerade selbst in vielen Ecken des Kreises: Extremwetter wie einerseits Platzregen und Sturzfluten kommen ganz plötzlich und unvorhersehbar über uns herein, offensichtlich häufiger als früher. Andererseits leiden wir und die Natur wochenlang unter Hitze und Trockenheit. Wir müssen leider damit rechnen, dass Fluten wie Dürren durch den Klimawandel noch heftiger werden.

Für Landwirte ist das jetzt schon eine üble Mischung. Sie spüren es ja selbst und wissen, dass sie darauf Antworten finden müssen. Wer die Hänge bei Sommerau hinaufblickt, die weite Landschaft mit ihren Bodenwellen sieht, der versteht schnell: Hier kann sich bei einem Platzregen ganz schön viel Wasser sammeln. Ein größerer Abflusskanal rettet da die Böden der Landwirte nicht.

Gerade deshalb ist es in ihrem Sinne, sich die Lage von den Sommerauer Äckern am Horizont bis zum tiefsten Punkt im Ort gründlich anzuschauen. Die Initiative Boden-Ständig kann da alleine kein Wunder bewirken. Aber sie kann Möglichkeiten eröffnen, die über die Ideen und Bemühungen einzelner Landwirte hinausgehen. Und so gemeinsam Wege finden, wie sich die Gefahr einer Sturzflut und der Bodenerosion verringern lässt. Der Freistaat bezahlt's - also was gibt's zu verlieren?

Kevin Zahn