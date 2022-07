Köche und Kleidung: Klingenberg erlebt Mini-Aufschwung

In der Altstadt eröffnen mehrere Restaurants und Läden

Klingenberg a.Main 01.07.2022 - 14:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Klingenberger Altstadt von oben: Mit dem Gewerbegebiet in Wörth kam der Leerstand. Immer mehr Läden machten dicht. Die Stadt wehrt sich dagegen – und verbucht, so scheint es, leise Erfolge.

Bürgermeister Ralf Reichwein will dafür keineswegs die Lorbeeren einstreichen, sagt aber: »Auch die Stadt hat damit ein bisschen was zu tun.« Ein Jackpot dürfte für sie vor allem das Projekt im Alten Rentamt sein. Viele Jahre stand das Traditionshaus leer, nun will Marek Hapka dort gleich zwei Restaurants und ein Café eröffnen. Ein ambitionierter Plan.

Koch und Perfektionist

Hapka ist Perfektionist. Daraus macht der Koch und Ernährungstechnologe keinen Hehl. »Es muss alles zusammenpassen«, sagt der 40-Jährige, während er durchs Rentamt führt. Ein paar Lampen fehlen hier noch, ein Bild fürs Kaminzimmer, eine Kommode für die Ecke. Eine Wand ist noch unverputzt, der Boden noch unpoliert, das Geschirr noch in Kisten. Es ist Kleinkram, ein Ende der Arbeiten in Sicht. Endlich.

Eigentlich wollte Hapka bereits im Dezember eröffnen. Dann im März. Doch seine Mitarbeiter erkranken immer wieder an Corona, es geht nur schleppend voran. Und auch das Rentamt macht es ihm nicht leicht. Das Gebäude ist feucht, Wände und Möbel schimmeln. Die Küche stinkt, die Bäder entpuppen sich als »Katastrophe«, wie Hapka sagt. Es gibt immer neue Probleme, immer neue Hiobsbotschaften. Es ist eine Geschichte, wie man sie kennt von alten Häusern. Und das Rentamt ist wahrlich alt, stand zudem viele Jahre leer. 2013 hatte hier zuletzt Ludger Helbig gekocht, zuvor Ingo Holland. Zwischenzeitlich nutzte die Stadt die Räume als Atelier.

100.000 Euro und viele Monat Arbeit

Zehn Monate renovieren und sanieren der gebürtige Pole und seine Mitarbeiter die zwei Etagen. Lackieren Möbel, reißen Wände ein, klopfen Fliesen ab, installieren eine neue Küche, malern, putzen, gehen gegen den Schimmel vor. Zwei Container und fünf Transporter voll Schutt entsorgen sie. Dabei ist das Gebäude leer. Jetzt - gut 100.000 Euro und viele Arbeitsstunden später - ist Hapka am Ziel. Die Gäste können kommen, eine Vor-Eröffnung mit geladenen Gästen gab es bereits.

Marek Hapka eröffnet im Alten Rentamt in Klingenberg gleich zwei Restaurants und ein Café.

Dazu geladen war auch Reichwein - und er war da. Später postete er Bilder auf Facebook. Ob Eröffnung oder Jubiläum, ob Geschäftsleute oder Vereine: Der Christsoziale schüttelt oft und gerne Hände, veröffentlicht Fotos und Texte davon im Amtsblatt. Es ist seine Art der Unterstützung. »Damit die Leute sehen, was sich hier tut,«, sagt der Stadtchef. Will jemand einen Laden pachten, hilft er, dass es zum Vertragsabschluss kommt. »Klärt Dinge, führt Gespräche«, wie er sagt. Es ist nicht seine Aufgabe. Aber es ist sein Bestreben, dass die Stadt lebt. Dass es bergauf oder zumindest nicht bergab geht.

Umso mehr dürfte Reichwein der Mini-Aufschwung der letzten Wochen und Monate freuen. Gleich mehrere Geschäfte und Restaurants eröffneten zuletzt in der Altstadt (siehe Hintergrund). Zwar machten auch einige dicht, etwa das Deko- und Einrichtungsgeschäft Butiglerei, Marie's Hofladen oder das Restaurant Artemis und auch das Schreibwarengeschäft hat sein Aus angekündigt: Ein Plus jedoch bleibt.

Kunst statt tote Fliegen

Zu verdanken ist das womöglich auch dem Projekt »Kunst begegnet Kultur - eine Stadt wird zum Atelier«, das es in Klingenberg so seit 2015 gibt. Die Idee ist einfach: Künstler richten sich in leer stehenden Geschäften ihre Ateliers ein. Auf diese Weise sind die Läden »nicht total heruntergefahren«, wie Reichwein sagt. Sie werden beheizt, gelüftet, gepflegt. Sind somit deutlich attraktiver für potenzielle Mieter. »Wir wollen Schaufenster vermeiden, die lieblos mit Zeitungen abgeklebt sind.« Ähnliche Konzepte finden sich etwa in Obernburg und Miltenberg. Auch hier füllt Kunst leere Schaufenster.

Für die Klingenberger Altstadt ist das Projekt ein Plus. Statt Gerümpel und toter Fliegen steht und liegt Kunst in den Schaufenstern. Alles wirkt freundlicher, lebendiger. Am Wochenende sind die Ateliers geöffnet. Dabei können sich potenzielle Mieter »die Räume ansehen, ohne dass der Vermieter direkt dabei ist«, sagt Reichwein. Die Miete für die Ateliers zahlt die Stadt, die Nebenkosten die Künstler. Klingenberg leistet sich eine Art Leerstandsmanagement, wenn man so will. Aktiv anpreisen darf die Stadt die Läden nicht. Sie gehören ihr schlichtweg nicht.

Für die Stadt scheint die Rechnung aufzugehen. 2015 - als das Projekt startete - standen in der Altstadt zehn Läden leer, heute sind es weniger als die Hälfte. Melden potenzielle Mieter ihr Interesse an, räumen die Ateliers das Feld. So geschehen zuletzt in der Hofstraße. In der einstigen Metzgerei wich Kunst einem Sushi-Restaurant.

"Eine schöne Ruine"

Bei Hapka war das ein wenig anders. Er entdeckte das Rentamt im Internet, der Besitzer hatte es dort angepriesen. Hapka kam nach Klingenberg, schockverliebte sich. Drei Jahre war der Koch, der mit seiner Frau und seinem fünfjährigen Sohn in Hanau lebt, zuvor auf der Suche nach einem passenden Lokal gewesen. »Ich habe zu meiner Frau gesagt: Das ist eine Ruine, aber sie ist so schön, die muss ich haben.« In Klingenberg habe er gefunden, was er für sein Konzept brauche. Zwei Etagen, einen Biergarten, eine schöne Altstadt.

Die Stadt habe ihn mit offenen Armen empfangen, sagt der 40-Jährige. Alle hätten ihm sehr geholfen. »Ich bin sehr zufrieden.« Und gespannt, wie es wird. Hapka hat einiges vor. In seiner »Residence Altes Rentamt« - wie er das Projekt in der Hauptstraße getauft hat - will er künftig zwei Restaurants und ein Café betreiben. Im Erdgeschoss geht es leger zu. Es gibt Kuchen und Kaffee, Kleinigkeiten, »Street Food«. wie Hapka sagt. In der zweiten Etage braucht es derweil feinen Zwirn. Hier soll im Herbst ein Gourmet-Restaurant eröffnen. Erste Reservierungen gibt es bereits.

»Unser Konzept ist besonders«, sagt Hapka noch. »Unser Essen auch.« Es gehe um Kreativität. Darum, traditionelle Gerichte modern zu interpretieren. Und natürlich spiele die polnische Küche eine Rolle.

Personal gesucht

Hapka ist überzeugt, dass sein Konzept aufgehen wird. »Ich habe es so bereits in anderen Gaststätten umgesetzt«, sagt er. Nun sei es Zeit fürs eigene Restaurant. Es ist sein zweites. In Polen hatte er bereits eins. Dort hat er auch den Beruf als Koch gelernt, dort arbeitete er viele Jahre als Küchenchef. 2012 schließlich kommt er nach Deutschland. Kocht unter anderem in Hanau (Central), Dietzenbach (Tafelrunde) und Frankfurt (Steigenberger Frankfurter Hof), bevor er 2019 sein eigenes Catering-Unternehmen gründet.

Das will er neben dem Rentamt weiter führen. Ruhiger dürfte es für den Familienvater also erstmal nicht werden. Zumal dem 40-Jährigen Personal fehlt. Hapka hat einen Sommelier, einen Serviceleiter, Hilfe in der Küche, Servicepersonal. Zwei, drei Leute aus Klingenberg habe er neu angestellt. »Das ist nicht optimal, aber auch nicht schlecht. Wir suchen weiter.« Hapka ist nicht nur Perfektionist, sondern auch Optimist.

Das trifft auch auf Reichwein zu. Der Rathauschef hofft auf eine Sogwirkung. Dass mit den Restaurants und dem Klamottengeschäft noch mehr Läden und Leute kommen. »Da denken wir schon drüber nach«, sagt der Stadtchef. Der Altstadt würde es gut tun, die Einheimischen freuen. Die Geschäftsleute ganz sicher.

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

Hintergrund: Neue Restaurants und Läden In der Klingenberger Altstadt haben in den vergangenen Monaten einige Läden dicht gemacht, aber auch so einige neu eröffnet. Dazu zählen neben der »Residence Altes Rentamt«: das Damenmode-Geschäft »Lebensart by Diana« in der Hauptstraße, die Restaurants »My Sushi Palace« und »Mother India« in der Hofstraße sowie das »Diner Coffee & Grill Restaurant« in der Rathausstraße. (kwo)