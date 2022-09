Kochsmühle Obernburg stellt neues Programm vor

Kleinkunst: Mix aus Musik, Kabarett und Wettbewerben im zweiten Halbjahr - Zwei Veranstaltungen in Elsenfeld

Obernburg 14.09.2022 - 18:36 Uhr 4 Min.

Nikita Miller weiß, was er nicht tun will. Was er will, findet er am 6. November in der Kochsmühle heraus. Foto: Diana Birk Der schwäbische Kabarettist Werner Koczwara ist am 19. November zu Gast in Obernburg. Archivfoto: Björn Friedrich Kabarettist Simon Pearce eröffnet die zweite Jahreshälfte in der Kochsmühle am 23. September. Foto: Philipp Wulk Das Siegerfoto aus 2021: Damals hat Johannes Floehr (kniend) den Obernburger Mühlstein selbst gewonnen. In diesem Herbst, am 8. Oktober, wird er den Wettbewerb in der Kochsmühle moderieren. Archivfoto: Heinz Linduschka

Eigenen Angaben zufolge möchte die Bühne ihrem Publikum mit dem neuen Programm für Herbst und Winter die Möglichkeit bieten, »rauszugehen, mal abzuschalten und vor allem mal wieder herzhaft zu lachen«.

Neben den gewohnten Kabarett- und Musikveranstaltungen hebt das Team der Kochsmühle Highlights wie den Nachwuchswettbewerb um den Obernburger Mühlstein, die Poetry-Night, den Lauschangriff hervor, auch zwei Veranstaltungen im Bürgerzentrum Elsenfeld sind geplant.

Das zweite Halbjahr auf der Obernburger Kleinkunstbühne startet mit gleich zwei Vorpremieren: Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, zeigt der bayerisch-nigerianische Simon Pearce sein Programm »Hybrid« am Freitag, 23. September, um 20 Uhr in der Kochsmühle. Darin geht es um den seinen vierzigsten Geburtstag und neue Fragestellungen, die damit einhergehen, etwa: »Kann ich ein guter Vater sein, obwohl ich doch selbst noch gefühlt ein Kind bin?« Pearce plädiert also für hybrides Lebensmodell, sieht sich als Hybrid.

Mit der Vorpremiere »Weyder gehts« geht es im wahrsten Sinne des Wortes gleich am Samstag, 24. September, um 20 Uhr in der Kochsmühle weiter. Jan van Weyde thematisiert in seinem zweiten Programm den alltäglichen Wahnsinn eines berufstätigen Ehemanns und Papas zweier kleiner Mädels - die Eine in der klassischen Wutphase, die Andere in der »Wackelzahnpubertät«. Und nicht zu vergessen seine haarige Erstgeborene - seine Mischlingshündin Holly - die mit zunehmendem Alter immer mehr zu einer garstigen Oma mutiert.

Lars Reichow bringt am Freitag 30. September, mit seinem Musik-Kabarett »Ich!« einen »Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen« nach Elsenfeld mit. Los geht es um 20 Uhr im Bürgerzentrum Elsenfeld.

Um den Obernburger Mühlstein wetteifern am Samstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr in der Kochsmühle die Newcomer Elli Bauer, Rainer Holl, Katalyn Hühnerfeld, Patrick Nederkoorn und David Stockenreitner. Johannes Floehr wird den Wettbewerb laut Pressemitteilung moderieren. Er hat 2021 den Publikums- und Jurypreis mit nach Hause genommen.

Georg Clementi und Ossy Pardeller schlagen mit ihren transalpinen Chansons in zweistimmigen Gesang am Freitag, 14. Oktober, eine Brücke für Feinschmecker vom Gardasee über Bozen und die Dolomiten nach Salzburg bis in die Großstadt nach Wien, Berlin und Hamburg. Das Musik-Kabarett beginnt um 20 Uhr in der Kochsmühle.

Der Singer und Songwriter Jakob Heymann präsentiert am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhrsein neues Album »Volle Akkus, leere Herzen« in der Kochsmühle. Seine Stimme gehe unter die Haut, öffne das Herz und lasse Tränen lachen, so die Kleinkunstbühne. Heymann ist Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper und Comedian zugleich.

»100 Jahre Liegestuhl« lautet das Motto am Freitag, 21. Oktober. El Mago Masin erklärt um 20 Uhr in der Kochsmühle seinen Fünfjahresplan, den er im Liegestuhl. gemacht hat, wobei er auch noch eingeschlafen ist. Mit dabei hat der Liedermacher: seine Gitarre und seine Zimmerpflanze.

Marie de Miel bringt am Samstag, 22. Oktober, den Lauschangriff nun zum dritten Mal in die Kochsmühle nach Obernburg. Ihre Gäste sind ab 20 Uhr: Laura Braun (Freiburg im Breisgau) und Trollius Weiss (Darmstadt). Das Thema des Abends lautet »Beziehungsweise«.

Ein Verfechter großartiger Wissenschaft ist mit Vince Ebert am Samstag, 29. Oktober, in Elsenfeld zu sehen. »Make Science Great Again« heißt es ab 20 Uhr im Bürgerzentrum Elsenfeld. In seinem Programm rechnet Ebert ab mit Irrationalität, Denkfehlern und gegenseitigem Überlegenheitsgefühl.

Um die große Frage, was er eigentlich beruflich tun will, geht es am Sonntag, 6. November, in Nikita Millers »Freizeitgangster gibt es nicht!«. Los geht es um 19 Uhr in der Kochsmühle. Miller bezeichnet sich selbst als »comedic Storyteller«.

Poetische wird es in der Kochsmühle am Samstag, 12. November, ab 20 Uhr. Die Poetry Night, moderiert von Anna Stock, rückt das gesprochene Wort, Poesie, Geschichten und Gedanken in den Mittelpunkt. Auf die Bühne darf jeder Poet mit kreativer Lyrik, Texten aus Poetry Slams, Poesie oder etwas anderem Geschriebenen. Dafür einfach unter info@kochsmuehle.de bewerben, ermutigt das Team der Kleinkunstbühne

Bühne frei am Freitag, 18. November, für Johannes Floehr, diesmal allerdings mit seinem eigenen Programm »Ich bin genau mein Humor«. Beginn ist um 20 Uhr in der Kochsmühle. Allerlei skurrile Fragen hat Floehr im Gepäck - in seinem ganz eigenen Humor: Wenn Super Mario kein Italiener wäre, sondern Deutscher: Hieße er dann »Toller Jochen«? Oder »Prima Klaus«?

Mit einer Spielzeit von über zwölf Jahren und mehr als 1000 Aufführungen kommt das meistgespielte Programm des deutschsprachigen Kabaretts »Am 8. Tag erschuf Gott den Rechtsanwalt« am Samstag, 19. November, in die Kochsmühle. Werner Koczwara befasst sich um 20 Uhr mit der »komischsten aller Textgattungen«, den Gesetzestexten.

Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie! gastieren am Samstag, 26. November, ab 20 Uhr in der Kochsmühle. »Gleich knallt's!« heißt ihre eigene Form des Kabaretts. Wenn sich das real-fiktive Liebespaar nicht gerade verquatscht, singt und tanzt es, spielt auf der Lichtorgel und führt eine Smartphonie auf. Wieder werde das Private politisch und jeder Disput führe vom Hölzchen auf Stöckchen und zurück. Bis es knallt. Oder auch nicht.

Michael Feindler unternimmt am Freitag, 2. Dezember, in der Kochsmühle den Versuch einer Standortbestimmung - nicht bloß für sich selbst. Zwischen Klimakollaps, Demokratiekrisen und unübersichtlichen Datenströmen will er um 20 Uhr Wege für politische Visionen freischaufeln. »Ihr Standort wird berechnet« heißt sein Programm.

15 Jahre Kabarettsolo feiert Christine Schütze am Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr in der Kochsmühle. Unter dem Titel »Also, mir wär sie zu dünn!« gibt es neue Songs und kritische Texte.

Um die Zeiten, in denen die Kinder des Wirtschaftswunders großgeworden sind, die geburtenstarken Jahrgänge, geht es beim Auftritt von Kabbaratz am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr in der Kochsmühle. »Wo wir hinkamen, war es voll! - Ansichten einer (geburten-) starken Generation« richtet den Blick nicht nur nostalgisch zurück, sondern auch auf heute. Mit Maßstäben, die vielleicht aus der Zeit gefallen sind.

Mit einem musikalisch-komischen Ratgeber endet das Programm auf der Obernburger Kleinkunstbühne in diesem Jahr: Wie Olaf Bossi den Minimalismus für sich entdeckt hat, zeigt er am Samstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr in der Kochsmühle. In »Endlich Minimalist! Aber wohin mit meinen Sachen?« führt er durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel.

Karten für die Veranstaltungen gibt es im Büro der Kochsmühle zu den Öffnungszeiten - Montag 11 bis 13 Uhr, Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Freitag 16 bis 18 Uhr und an Vorstellungstagen ab eine Stunde vor Beginn -, als Nachricht auf den Anrufbeantworter oder online über die Webseite.

bKarten: Kleinkunstbühne Kochsmühle, Untere Wallstraße 8-10, Obernburg, Tel. 06022 7934, kochsmuehle.de

