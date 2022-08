Knochenjob Müllabfuhr: Landrat Scherf packt im Kreis Miltenberg mit an

Nicht alle Bürger haben Verständnis

Miltenberg 24.08.2022 - 13:06 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Landrat Jens Marco Scherf hilft bei der Müllabfuhr mit.

Akute Personalnot plagt den Dienstleister Remondis. Entsorger und Landratsamt geben sich große Mühe, Bio- und Restmülltonnen pünktlich abzuholen. Bei den blauen Papiertonnen und den gelben Säcken hingegen gibt es Rückstau.

Heftige Reaktionen von verärgerten Bürgern bekommt auch der Landrat zu hören. Jens Marco Scherf (Grüne) hat jetzt, wie einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt zu entnehmen ist, einen Urlaubstag geopfert, um bei der Abfuhr der blauen Tonnen zu helfen. "Körperliche Schwerstarbeit ist das", bilanziert Scherf und zollt allen Müllwerkern seinen großen Respekt, die ein enormes Arbeitspensum leisteten.

Als Gründe für die Probleme bei der Müllabfuhr gibt das Landratsamt an: Zum einen werde die Firma Remondis von einem außerordentlich hohen, teilweise coronabedingten Krankenstand belastet. Zum anderen müssten Mitarbeiter daheim ihre Kinder betreuen, weil Kindergärten geschlossen seien. Nicht zuletzt ist gerade Urlaubszeit. In einer früheren Antwort aus dem Landratsamt war auch von Fachkräftemangel die Rede. Manche Kritiker entblößten sich zur Respektlosigkeit und fragten: welche Fachkräfte?

Einer der Müllwerker ist Mike Trense. Er sagt, viele Leute würden auch anerkennen, was die Remondis-Mitarbeiter bei hohen Temperaturen, in Doppelschichten und sogar an Samstagen leisten würden. Langsam kippe die Stimmung wieder in Positive, bestätigt er die Wahrnehmung des Landrats. Scherf: "Die verbliebenen Mitarbeiter reißen sich ein Bein aus."

Das nehmen nicht alle wahr. Ein Touristen-Ehepaar, das in einem Miltenberger Hotel abgestiegen ist, schreibt: "Wir hoffen, dass wir unser liebenswertes Miltenberg wieder bekommen, ansonsten..." Ansonsten was? Fahren sie irgendwohin, wo sich auch die Bio- und Restmülltonnen reihen?

re