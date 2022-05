Knappes Votum in Stadtprozelten für Kita-Neubau im Altort

Bürgerbegehren kommt nur auf 47 Prozent der Stimmen

Stadtprozelten Montag, 23.05.2022 - 16:21 Uhr

Die Ent­schei­dung in Stadt­pro­zel­ten ist ge­fal­len: Bei ei­nem Bür­ger­ent­scheid am Sonn­tag sprach sich ei­ne knap­pe Mehr­heit in der Stich­fra­ge für das Rats- und ge­gen das Bür­ger­be­geh­ren aus. Da­mit kann der neue Kin­der­gar­ten am ge­plan­ten Stand­ort in der Alt­stadt ge­baut wer­den.