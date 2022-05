Knappes Votum für B-Plan im Röllfelder Ortskern

Stadtrat in Kürze

Weidenhecken Wörth: Mit 11:7 Stimmen abglehnt wurde die Änderung des Bebauungsplans Weidenhecken der Stadt Wörth im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange.

Breitbandausbau: Matthias Pfister informierte über den aktuellen Ausbaustand der Telekommunikationsinfrastruktur im Stadtgebiet, die sich positiv darstellt.

Straßen: Einstimmig wurde die Berichtigung des Straßenbestandsverzeichnisses beschlossen. Dies betrifft unter anderem die Kirchenstraße und die Einmündung in die Hauptstraße. Die Widmung eines Teilabschnitts in der Trennfurter Straße wurde in den Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss gegeben, da es noch verschiedene Punkte zu klären gibt.