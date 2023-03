Knappes Plus im Laudenbacher Gemeindewald

Über ei­nen Ge­winn von 2400 Eu­ro im ver­gan­ge­nen Forst­jahr hat Re­vier­lei­ter Chris­ti­an Hack den Lau­den­ba­cher Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag in­for­miert. Ur­sprüng­lich sei vor­sich­tig ein knap­pes Plus von 125 Eu­ro kal­ku­liert ge­we­sen. Die­ses Jahr rech­net Hack mit ei­nem Plus von rund 4900 Eu­ro für den Lau­den­ba­cher Ge­mein­de­wald. Der Rat ge­neh­mig­te die Jah­res­be­triebs­pla­nung ein­stim­mig.