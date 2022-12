Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Klosterweihnacht auf dem Engelberg

Advent: Drei Tage Kulinarisches, Musik und Programm im Klosterhof - Stände regionaler Erzeuger und Händler

Großheubach 13.12.2022 - 18:04 Uhr 2 Min.

Vorfreude bei Engelberg-Betriebsleiter Christian Jung auf die Klosterweihnacht vom 16. bis 18. Dezember. Im Klosterhof sind dann Hütten aufgebaut. Foto: Marco Burgemeister

Die Verantwortlichen haben an allen Tages ein vielfältiges Programm mit Besonderheiten vorbereitet (siehe Kasten).

Eine Herzensangelegenheit

Unser Medienhaus sprach im Vorfeld mit Christian Jung. Er ist Betriebsleiter des Klosters Engelberg, das zu den Franziskanern gehört. »Zwei Mal ist die Veranstaltung beinahe schon komplett organisiert gewesen, zwei Mal ist sie ausgefallen«, blickt Jung auf die Corona-Totalausfälle in den Jahren 2020 und 2021 zurück.

Um so glücklicher sind nun alle Beteiligten, dass es heuer die lange ersehnte Fortsetzung geben kann. Veranstalter sind die Franziskaner Klosterbetriebe in Kooperation mit der Großheubachin Birgit Münch. Jung schätzt sehr, dass die Klosterweihnacht für Münch eine Herzensangelegenheit ist. Die beiden bilden das Kernteam bei der Organisation und Programmgestaltung. Doch auch die Mitarbeiter auf dem Engelberg konnten Ideen und Vorschläge einbringen, so Jung.

Bewährtes und Neues

Beim Programm wurde auf eine Mischung aus bewährten Teilnehmern und einigen Neuerungen gesetzt. Die Klosterweihnacht wird wieder Erzeuger und Anbieter aus der Region integrieren, die ihr Kunsthandwerk und Kulinarisches präsentieren. Das Kloster selbst wird beim diesjährigen Weihnachtsmarkt seine beliebten Spezialitäten anbieten wie etwa Emmentaler, Linsensuppe und das berühmte Klosterbier. Im Marktbereich ergänzen Brat- und Feuerwürste für Freunde von Deftigem sowie Waffeln für Freunde von Süßspeisen das Angebot.

Die Gewerbe-Interessen-Gemeinschaft Großheubach stellt die Verkaufshütten zur Verfügung, wobei die Gebühr für die Hütten von örtlichen Unternehmen übernommen wird. Wie Jung erklärt, arbeite das Kloster generell gerne mit Firmen vor Ort zusammen, da dies die Region unterstütze und gemeinsam eine gute Präsentation nach außen hin möglich sei.

Klosterladen nun barrierefrei

Der Klosterladen ist aus dem Kellerbereich vor einiger Zeit in die früheren Schankräume umgezogen, die direkt an den Klosterhof anschließen. Der Laden ist nun barrierefrei zugänglich und wird somit in den Markt integriert sein. Der Zugang zum Weihnachtsmarkt soll ausschließlich über das Tor zum Hof erfolgen. Im Innenbereich ist die Klosterschänke auch Teil der Veranstaltung, womit diese gemischt im Gebäude und im Freien stattfindet.

Rund zehn Personen seien seit Dienstag mit dem Aufbau der Hütten beschäftigt, nochmals ungefähr acht arbeiten im Team des Klosters. Auf die Frage, worauf er sich in Hinblick auf das Wochenende am meisten freut, antwortet Jung: »Auf die glücklichen Gesichter, dass die Klosterweihnacht endlich wieder stattfindet!«

MARCO BURGEMEISTER

Klosterweihnacht auf dem Engelberg - das Programm Freitag, 16. Dezember: Markt von 16 bis 20 Uhr, um 17 Uhr Eröffnungsandacht, um 18 Uhr Alphornbläser. Samstag, 17. Dezember: Markttreiben von 14 bis 20 Uhr, 16 Uhr Konzert des Musikvereins, 18 Uhr Lieder mit der Gospelgruppe Rejoice. Sonntag, 18. Dezember: Marktbetrieb von 10 bis 18 Uhr, um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Musik von Heike Oberle und Peter Hefner, gegen 15/16 Uhr Überraschung: ein Nikolaus bereitet den anwesenden Kindern mit Süßigkeiten eine kleine Freude, um 16 Uhr spielen die Jagdhornbläser . An allen Tagen: Stände und Hütten mit Angeboten regionaler Aussteller, Speisen und Getränke. Parkmöglichkeiten: Auf dem Parkplatz des Klosters werden Stellplätze den Besuchern zugewiesen. ()