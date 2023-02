"Kloa Paris" im Eschauer Narren-Dschungel

Gekrönte Narren: Lisa I. und Markus I.

Er hatte sie schon vor Jahren im Eschauer Löwen toll gefunden, doch da hatte Markus noch keine Chance. Erst als er und Lisa Arbeitskollegen wurden, hat es gefunkt. Heute sind beide das amtierende Prinzenpaar in Eschau und die Stockstädterin fühlt sich wohl und aufgenommen in Kloa Paris. Jetzt muss nur noch die Baugenehmigung kommen, dann geht es endlich dauerhaft nach Eschau. Doch zuerst gilt es eine Regentschaft zu absolvieren. Am Freitag, 3. Februar, und Samstag, 11. Februar, ab 19.11 Uhr steigen die beiden nächsten Faschingssitzungen in der Elsavahalle, am Rosenmontag, 20. Februar, von 14 bis 17 Uhr, richtet der Markt Eschau an gleicher Stelle den Kinderfasching aus.