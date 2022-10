Klingenbergs Gemeindereferentin Spahn-Sauer geht in Ruhestand

In Jugendarbeit und Altenheimseelsorge engagiert - Seit 2004 in Klingenbergs Gemeinde Johannes Nepomuk

Klingenberg a.Main 13.10.2022

Die engagierte Gemeindereferentin Gabriele Spahn-Sauer der katholischen Kirchengemeinde "Johannes Nepomuk Klingenberg-Röllfeld-Trennfurt" verabschiedet sich in den (Un-)Ruhestand. Die Lücke, die sie hinterlässt, ist groß.

Gabriele Spahn-Sauer war schon als Kind und Jugendliche in ihrer Heimatstadt Bad Brückenau in der katholischen Kirche engagiert. Der Pfarrer ermöglichte ihr das Studium der Gemeindepastoral- und Religionspädagogik in Koblenz. Eine Zeit, an die sie sich gern zurückerinnert. »Wir wurden gut von den Schwestern vorbereitet«, sagt Gabriele Spahn-Sauer und fügt hinzu: »Es war aber auch anstrengend.« Zwischendurch sei sie immer wieder mal ihre eigenen Wege gegangen, sehr zum Leidwesen der Ordensschwestern, die damals das Haus führten, gesteht sie augenzwinkernd.

Nach dem Studium führte sie ihr Weg zunächst 1981 nach Aschaffenburg. Als Gemeindeassistentin war sie in der Jugend- und Gemeindearbeit, in der Aussiedler- und Krankenhausseelsorge tätig.

2004 kam sie auf Initiative des damaligen Pfarrers Guido Sauer nach Klingenberg. »Damals hatte ich noch ein richtiges Bewerbungsgespräch beim Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand«, erinnert sie sich. Etwas, das heute nicht mehr üblich ist. Es hat sich viel getan seit dieser Zeit. Früher war es beispielsweise keine Selbstverständlichkeit, dass die Gemeindereferentin beziehungsweise Seelsorgerin Beerdigungen oder die Osteransprache hielt.

Arbeit mit Kindern und Senioren

Von Anfang an war Spahn-Sauer in der Grundschule als Religionslehrerin tätig, ebenso in den Kindergärten in Klingenberg und Trennfurt. 2008 übernahm sie nach einer speziellen Fortbildung zudem die Regionalaltenheimseelsorge. Regelmäßig organisierte sie Demenzgottesdienste.

Auch die Arbeit mit den Kindern als Religionspädagogin hat sie immer sehr geschätzt. »Kinder sind so belebend und erfrischend.« Ein Satz, den sie sowohl den Kindern als auch den von ihr betreuten Senioren für die jeweils eigene Wertschätzung immer mitgegeben hat, war: »Ich bin wichtig, wertvoll und wohltuend.«

»Ich habe es keine Minute bereut, mich damals für die Gemeinde Johannes-Nepomuk, Klingenberg-Röllfeld-Trennfurt entschieden zu haben, so die Gemeindereferentin im Ruhestand. Ganz besonders hat sie es gefreut, dass die Gemeinde so lebendig war und bis heute geblieben ist.

Dankbar und wehmütig

»Natürlich ist schon ein bisschen Wehmut mit dabei«, gibt sie im Hinblick auf den Ruhestand offen zu und sagt: »Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Arbeit wahrgenommen wurde.« Wie sehr die engagierte Gemeindereferentin ihrer Gemeinde fehlen wird, hat sich insbesondere bei der offiziellen Verabschiedung gezeigt. Dort nutzte jeder Verein die Gelegenheit, ihr »auf Wiedersehen« zu sagen. Sehr dankbar ist Gabriele Spahn-Sauer ihrer Familie, die immer alles mitgetragen hat.

Die gewonnene Freizeit will Gabriele Spahn-Sauer unter anderem für ihre Hobbys nutzen, die in den Jahren zu kurz gekommen sind - und natürlich für Sport, wie sie lachend zugibt.

Miriam Weitz