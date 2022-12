Klingenbergerin spricht über Inspiration für kulinarisch-erotische Erzählungen

Heike Mallad: »Buch macht Lust auf Essen und auf Sex«

Klingenberg a.Main 14.12.2022 - 09:00 Uhr 5 Min.

Die Autorin dieser kulinarisch-erotischen Erzählungen ist Heike Mallad. Sie wuchs in Klingenberg auf, wohnt aber mittlerweile in Bamberg (siehe Zur Person). Im Interview will Reporterin Julie Hofmann wissen, wieso Essen und Erotik eine gute Kombination ergeben und was sie zu dem Buch inspirierte.

Wie kamen Sie auf die Idee, erotisch-kulinarische Erzählungen zu schreiben?

Es gab zwei Impulse: Der eine kam über Ingo Holland vom Alten Gewürzamt in Klingenberg mit der Bitte, ein erotisches Märchen bei einer seiner Veranstaltungen vorzutragen. Ich kannte Ingo seit meinen Kindertagen, wir wuchsen in der gleichen Straße auf. Ich nahm mir etliche erotische Märchen vor, die waren aber sehr platt und vulgär. Ingo sagte: »Dann schreib doch selbst eins.« Meine Freundinnen sind dann lachend auf den Zug aufgesprungen. Mit ihnen hab ich Ideen auf einen Bierdeckel gekritzelt.

Sie sprechen Ingo Holland an, der in diesem Jahr verstorben ist. Sie beide waren also gut befreundet?

Er war für mich ein Herzensfreund, ein Wegbegleiter, der mir unglaublich viel über Gewürze beigebracht hat. Er hat mich ermutigt, zu experimentieren. Es ist sein Vermächtnis, das er mir in all den Jahren unserer Freundschaft an die Hand gegeben hat.

Wieso passen Essen und Erotik so gut zusammen?

Ich wollte die zwei schönsten Dinge im Leben kombinieren: Sex und Essen. Beides löst Glücksgefühle aus. Es gibt einen wunderbaren Spruch: Liebe geht durch den Magen. Die körperliche Liebe zähle ich gerne mit dazu. Essen ist ein Grundbedürfnis. Wenn man das lustvoll gestaltet, landet man beim nächsten Instinkt: dem körperliche Begehren. Das trifft sich im Titel »Achtung, heiß!«: Essen ist heiß, die Chilischoten auf dem Cover sind heiß und ich finde jemand anderen heiß. Es ist ein Dreiklang, den ich spielerisch umsetzen wollte.

Gibt es Bücher, an denen Sie sich orientieren konnten?

Es gibt wenig Literatur, die Sex und Essen miteinander verbindet. Eine Anleihe war bei Martin Suter »Der Koch«. Dort wurden zum Schluss auch Rezepte veröffentlicht.

Sie nennen Ihr Buch ein Lesekochbuch. Was genau ist das?

Ich habe bewusst ein Layout gewählt, das nicht einem Kochbuch ähnelt, sondern das die Lektüre in den Vordergrund stellt. Hinter jedem Kapitel gibt es die passenden Rezepte. Die Personen werden nur kurz beschrieben, sodass sie das Kopfkino anregen. Jeder hat seine eigene Assoziation zum Austernverkäufer am Flughafen oder zur Bäckerin, um die es im Buch geht.

Der Inhalt ist nach Rubriken eingeteilt, zu denen es einzelne Kapitel gibt, wie »Ich, Du, Er & Sie« - Was hat es damit auf sich?

Das Buch habe ich ganz bewusst aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungsebenen haben. Ich beobachte zum Beispiel ein Paar im Restaurant beim ersten Date. Dann fühle ich mich wie ein Voyeur. Auf anderer Ebene werde ich beobachtet. Oder ich habe Tagträume von einem Wir-Erlebnis. Ich wollte dem Leser bewusst die Möglichkeit geben, Neues zum Thema Sexualität zu erleben.

Alle Rezepte drehen sich um Aphrodisiaka. Im Buch findet sich eine Auflistung von A bis Z. Haben diese Nahrungsmittel wirklich eine besondere Wirkung?

Es gibt zig Nahrungsmittel, die fantastische Inhaltsstoffe für das leibliche Wohlbefinden haben. Sie setzen gewisse Hormone frei, die luststeigernd sind. Man muss aber schon sehr viel davon essen, damit ein gewisser Kick erfolgt. Ein Beispiel ist Chilli: Es heizt den Stoffwechsel an, die Poren öffnen sich, die Haut wird sensibler, es kommt zur Ausschüttung von Glückshormonen. Es wird nicht so sein, dass man übereinander herfällt, wenn man Chili isst. Aber es hat durchaus das Potenzial, uns empfänglicher zu machen. Es gibt viele Mythen. Ich habe das mit einer humoristischen Ader verfasst: Es muss nicht, kann aber sein. Entscheidend ist die Atmosphäre, in der wir die Speisen genießen. Fettige Currywurst zum Beispiel macht müde und sie macht den Beischlaf nicht ganz so aufregend.

Im Nachwort sprechen Sie einem Aschaffenburger Juwelier Ihren Dank aus, weil er Ihnen bei einem Thema half.

Ja, es war ein ganz toller Abend vor zwei Jahren. Da war ich bei Ingo eingeladen, der Juwelier war auch da. Ich habe erzählt, dass ich eine Geschichte schreibe, in der ein Schmuckstück vorkommen sollte. Der Juwelier sagte: »Du trägst eine schöne Perlenkette.« Perlen seien extrem sinnlich. Er fing an zu erzählen: Es gibt einen wahnsinnigen Gegensatz zwischen hart und sanft. Es ist ein kühler Schmuck, aber auf der Haut wird er warm und geschmeidig. Darum geht es im Kapitel »Lieblingsmänner im Glashaus«.

Wo kamen die Inspirationen sonst noch so her?

Ganz intensiv von meinem Freundeskreis. Ich habe eine Stammkneipe, da ging es dann ums neue Projekt. Man wird erst belächelt, hinterher finden es alle spannend. Unzählige Anregungen kommen. Ich hatte mal eine absolute Schreibblockade und brauchte eine Geschichte aus Männerperspektive. Ein Kumpel sagte: »Schreib über Schokolade, dazu nimmst du Handschellen.« Und einmal kam ich mit einem wildfremden Mann im Zug ins Gespräch. Er sagte mir, ich könne was über Geschäftsreisende und Sex machen. Anfangs hatte ich Scheu, aber es wurde sehr respektvoll und anerkennend darüber diskutiert.

Jetzt eine Frage, die sich wohl jeder Leser stellt: Welche der Geschichten haben sie selbst erlebt?

Es sind immer nur kleine Halbsätze, die tatsächlich passiert sind. Eine ganze Geschichte fand so nie statt. So männermordend bin ich dann doch nicht.

Haben Sie sich alle Rezepte selbst ausgedacht?

Ja. Ingo hat sie immer gelesen. Er meinte: »Ey Mädchen, du hast es drauf!« Er war der Begleiter, aber entwickelt habe ich sie selbst. Deswegen tragen sie eigene Namen wie »flotte Forelle«. In der Beschreibung habe ich Wert auf kleine Details gelegt: Wann merke ich, wann was gar ist und so weiter.

Man lernt in einem Kapitel so ganz nebenbei die Geschichte der Sauce Hollandaise. Ist es Ihnen wichtig, Wissen zu vermitteln?

Ja. Für mich war es wichtig, dass derjenige, der sich mit Lebensmitteln beschäftigt, auch weiß, wie die Gerichte entstanden sind. Der Leser soll einen sachlichen Mehrwert haben. Ich wollte mich von schlichter Pornografie abgrenzen. Mein Buch gibt tolle Infos zu Historie, damit kann man auch gehobenen Small Talk beim Date anzetteln.

Sie sagen, Sie wollten sich von schlichter Pornografie abgrenzen. Wo liegen noch Unterschiede?

Es sollte nicht anzüglich sein, es gibt keine Klischees. Ich bin keine Pornografie-Schreiberin und mag's auch nicht Hardcore. Letztendlich wollte ich schlicht und ergreifend jeden Einzelnen seiner Gedankenwelt überlassen. Ich wollte, dass man geheime Wünsche offen anspricht. Und ich wollte eine Brücke schlagen zwischen verklemmtem Alltag und der blanken Begierde nach Sex - gepaart mit Essen. Denn das Buch macht Lust auf beides: auf Essen und auf Sex.

Zur Person: Heike Mallad Heike Mallad ist die Autorin von "Achtung, heiß!". Die 56-Jährige kommt aus Klingenberg, wohnt aber schon seit vielen Jahren in Bamberg. Ihr Abitur machte sie am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld. Von 1985 bis 1991 studierte sie Volkswirtschaftslehre, Germanistik und Romanistik in Bamberg. 2002 promovierte sie im Bereich Handelsmarketing an der Technischen Universität in Chemnitz. 2016 erhielt sie per Fernstudium den Abschluss zur Ernährungsberaterin. Auch journalistisch war Mallad tätig. Von 1990 bis 1992 machte sie ein Volontariat beim NDR. Anschließend arbeitete sie als freie Autorin und Journalistin im Bereich Hörfunk, unter anderem für den BR, HR und den NDR. 1996 gründete sie einen eigenen Verlag mit Namen Freizeit, Abenteuer, Wissen - kurz FAW Verlag. Sie gab unter anderem eine Fachzeitschrift zum Thema Automobil heraus. Seit 2006 ist sie Reise-Schriftstellerin und Food-Autorin. Sie schrieb zum Beispiel das Buch "Seychellen - eine Anleitung zum Inselglück". Eine Zeit lang war Mallad Chefredakteurin einer Online-Ernährungsplattform. In ihrer Freizeit ist Mallad aktive Seglerin und passionierte Köchin. "Achtung, heiß! Kulinarisch-erotische Erzählungen mit Rezepten" ist betitelt als "Lesekochbuch". Es erschien im November 2022 in Mallads FAW-Verlag und hat 240 Seiten. (juh)