Klingenberger Winzerfestplatz soll entlastet werden

Parkraumkonzept im Stadtrat vorgestellt

Klingenberg a.Main 30.09.2021 - 15:20 Uhr

Groß, aber nicht groß genug: Zusätzlich zum Winzerfestplatz will die Stadt Klingenberg im Umfeld des Stadtzentrums weiteren Parkraum schaffen.

Jochen Kempf, Geschäftsführer des Goldbacher Ingenieurbüros Elementar, präsentierte die geplanten Maßnahmen, auf Detailfragen aus dem Gremium antwortete Bürgermeister Ralf Reichwein. In der Rathausstraße könnten beispielsweise neue Parkflächen gewonnen werden, wenn die Zufahrt über eine Seitenstraße erfolgen würde, so Kempf. Stadtrat Georg Klingenbeck (CSU) sagte, dass dieses Projekt zwar interessant sei, aber es doch besser wäre, wenn man den Pausenhof der Mittelschule verlegen würde. Dort wären Zu- und Abfahrt gewährleistet. Zudem könnte man die besonders in den Stoßzeiten stark befahrene Rathausstraße durch die bereits vorhandene Unterführung unterqueren. Außerdem regte Klingenbeck an, auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Nickles Anwohnerparkplätze einzurichten.

Überwachung gewährleisten

Bürgermeister Ralf Reichwein bestätigte, dass dieser Gedanke bereits aufgenommen wurde. Man müsse jetzt noch eruieren, wie das Gelände in den Überwachungsbereich der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) mit aufgenommen werden könnte, damit auch wirklich nur Anwohner mit entsprchendem Parkausweis dort parken. Auch Harald Fischmann (Bündnis 90/ Die Grünen) konnte sich für den Vorschlag erwärmen, den Pausenhof der Mittelschule zu verlegen. So könnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, meinte er. Man hätte zukünftig einen attraktiven Pausenhof und ausreichend Parkraum zur Verfügung. Er wies aber darauf hin, dass die Schulleitung mit ins Boot geholt werden sollte. Rathauschef Ralf Reichwein bestätigte dieses Vorhaben. Auch im Bickenbachring könnte neuer Parkraum entstehen. Dafür müsste allerdings der Spielplatz verlegt werden. Eine Ausweichmöglichkeit ist laut Reichwein vorhanden.

Judith Mündel-Hechtfischer (Grüne) wollte wissen, ob das Gelände, auf dem der Spielplatz eventuell neu errichtet werden könnte, kleiner oder zumindest genau so groß ist wie das bisherige. Bürgermeister Ralf Reichwein antwortete, dass das Grundstück sogar größer sei. Er betonte außerdem, dass der Spielplatz Bestandteil der Bebauung ist. Er bekräftigte, ohne Ersatz werde es die neue Ausfahrt nicht geben.

Flächen in städtischem Besitz

Franz Josef Weber (SPD) wollte noch wissen, ob in den aufgeführten Kosten der Präsentation auch die Grundstücks- und Grunderwerbskosten aufgeführt wurden. Dies wurde von Ralf Reichwein verneint. In der Präsentation würden lediglich die Baukosten vorgestellt. Allerdings befänden sich bis auf ein Gelände alle Grundstücke im Besitz der Stadt Klingenberg, so dass die Kosten hier im durchaus überschaubaren Rahmen blieben. Auch in der Ludwigstraße kann laut Reichwein neuer Parkraum erschlossen werden. Hier sollen allerdings zunächst die tatsächlichen Baukosten ermittelt werden.

Bei der anschließenden Abstimmung entschied der Stadtrat einstimmig, das Umfeld um die Schule und das Gelände des ehemaligen Autohauses Nickles neu zu überplanen. Ebenso einstimmig wurde beschlossen, der Verwaltung Verhandlungen über die Verlegung des Spielplatzes zu übertragen. Mit zehn zu acht Stimmen entschied sich der Stadtrat dafür, das Parkraumkonzept in der Ludwigstraße zu projektieren.

Miriam Weitz

Stadtrat in Kürze Integrationsbeauftragte: Einstimmig wurde Nilüfer Ulusoy zur Integrationsbeauftragten der Stadt Klingenberg von den Stadtratsmitgliedern gewählt. Durch ihre jahrelange Erfahrung in der Integrationsarbeit in der Stadt Erlenbach mit dem Projekt "Frauen für Frauen" und ihre Mitgliedschaft im Integrationsrat des Landkreises Miltenberg ist sie für diese Aufgabe prädestiniert, wie das Gremium feststellte. Kanalsanierung: Timo Breitenbach vom Büro ITB, Laudenbach stellte die Ergebnisse der in 2021 durchgeführten grabenlosen Kanalsanierung vor. Außerdem gab er einen Ausblick für die Fortschreibung der grabenlosen Kanalsanierung für das Jahr 2022. Die Maßnahme Langgasse wird im Zuge der Straßensanierung stattfinden. Dies wurde vom Stadtrat einstimmig beschlossen. Die Maßnahmen Grabengasse/ Große Gasse, Alexander-Wiegand-Straße und Ludwigstraße werden im Zuge der Haushaltsberatungen mit in den Haushalt 2022 aufgenommen. Friedhof Röllfeld: Der Stadtrat beschloss einstimmig, die beschränkte Ausschreibung nach VOB für die erforderlichen Bauarbeiten der Landschaftsgestaltung zu veröffentlichen. Weiterhin werden die Kosten der Arbeiten für die Bewässerungsanlage in einer freihändigen Vergabe angefragt. Kita-Neubau: Bei einer Gegenstimme beschloss der Stadtrat, die Ausschreibung für die erforderlichen Abbrucharbeiten im Rahmen des Kindergartenneubaus zu veröffentlichen. Für den Nachweis der erforderlichen acht Stellplätze stimmte der Stadtrat einstimmig der Eintragung einer Dienstbarkeit zugunsten des Freistaats Bayern zu.