Klingenberger Stadtrat verabschiedet 20-Millionen-Euro-Etat

Grüne verweigern Zustimmung

Klingenberg a.Main 16.02.2023 - 16:32 Uhr 2 Min.

Kämmerer Christian Mayer hatte die Zahlen aufbereitet und trug die Eckdaten vor. Demnach umfasst der Verwaltungshaushalt rund 13,48 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt rund 6,36 Millionen Euro. Im Bereich der Steuereinnahmen konnten im Vergleich zu 2022 Mehreinnahmen verbucht werden. Die Einkommenssteuerbeteiligung beläuft sich auf rund 3,5 Millionen Euro, die Gewerbesteuereinnahmen auf rund drei Millionen Euro. Der größte Posten auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts sind neben den Steuern die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Auf der Ausgabenseite sind der größte Brocken die Personalkosten in Höhe von rund 4,25 Millionen Euro. Die Kreisumlage schlägt mit rund 3,2 Millionen Euro zu Buche. Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben bei 340 Prozentpunkten.

Im Vermögenshaushalt mit rund 6,36 Millionen Euro ist unter anderem eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro enthalten. Der größte Ausgabenposten mit rund 5,1 Millionen Euro sind die Baumaßnahmen. Die Investitionsschwerpunkte der Stadt liegen 2023 unter anderem beim Kindergartenneubau in Trennfurt, der Neugestaltung der Friedhöfe und der brandschutztechnischen Ertüchtigung der Dreifachturnhalle. Finanziert werden sie unter anderem durch Einnahmen aus Veräußerungen in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro entgegen.

Bei drei Gegenstimmen stimmte der Stadtrat der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 600.000 Euro mit einer Darlehenslaufzeit und einer Zinsbindung von 20 Jahren zu. Das Darlehen wird im Rahmen des Programms Investitionskredit Kommunen aufgenommen. Alle Fraktionen sahen es kritisch, dass die Rücklagen der Stadt abnehmen.

Miriam Weitz

Stimmen der Fraktionen Björn Becker (CSU) merkte positiv an, dass sich der Schuldenstand der Stadt erneut verringert hat. Mit Stand 31. Dezember lag dieser bei 5,5 Millionen Euro. Der CSU-Stadtrat mahnte allerdings an, dass die Einnahmen auf der Gewerbesteuerseite sinken und es seiner Meinung nach notwendig ist, neue Gewerbeflächen auszuweisen, um Unternehmen nach Klingenberg zu holen. Ebenso lasse der auf Kante genähte Verwaltungshaushalt keine großen Freiräume für Investitionen zu. Udo Ackermann (Freie Wähler Trennfurt) wies in seiner Haushaltsrede darauf hin, dass die Rücklagen der Stadt zwar reduziert werden, aber dafür auch ein Gegenwert geschaffen wird. Allerdings bemängelte auch er den mangelnden Spielraum. Er regte an, dass das Ehrenamt insgesamt gestärkt werden muss und schloss seine Rede mit dem Satz: "Wir haben einen Werkzeugkasten, aber wir müssen das Werkzeug auch benutzen." Dominik Pöschl (Neue Mitte Klingenberg) stimmte im Namen seiner Fraktion dem Haushalt ebenfalls zu. Er begrüßte, dass die Hebesätze konstant bleiben, womit Klingenberg attraktiv als Standort für Gewerbetreibende und als Wohnort bleibe. Damit das auch in Zukunft so fortdauert, müsse die nötige Infrastruktur geschaffen werden, ebenso wie neue Einnahmequellen. Franz Josef Weber (SPD) merkte an, dass in einer Haushaltssatzung die Einnahmen das A und O sind. Er betonte in Hinsicht auf die Einkommenssteuer, wie wichtig ist es ist, dass Klingenberg als Wohnort attraktiv bleibt. Weber mahnte, dass Wohnen bezahlbar bleiben muss und dies ebenfalls zu den Aufgaben der Stadt gehöre. Ein Dauerbrenner ist lau Weber das Fehlen eines Jugendzentrums. Er schlug vor, dass man sich umliegenden Kommunen zusammensetzen sollte, die ein solches Projekt erfolgreich umgesetzt haben. Harald Fischmann (Grüne) begründete die ablehnende Haltung seiner Fraktion - wie schon beim Nachtragshaushalt 2022 - damit, dass zum einen die geplanten Windkraftanlagen im Wörther Wald ebenso wie eine Projektierung von Windkraftanlagen auf der Gemarkung Trennfurt durch den Stadtrat abgelehnt wurden. Ebenso kritisierte er, dass die ursprünglich geplante Holzdecke im neuen Kindergarten Trennfurt durch eine Betondecke ersetzt wurde.