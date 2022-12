Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Klingenberger Stadtrat lehnt Nachtragshaushalt 2022 ab

Finanzen: Grüne nennen Aus für Windkraft als Grund

Klingenberg a.Main 09.12.2022 - 20:19 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Nachtragshaushalt war nötig geworden, weil die Maßnahme Friedhof Klingenberg auf 2023 vorgezogen werden sollte, was im Prinzip gegen den Artikel 69, Absatz 1 der bayerischen Gemeindeordnung verstößt. Allerdings hatte das Gremium in der Sitzung am 11. Oktober mit 19:1 Stimmen dafür gestimmt, dass diese Maßnahme bereits im kommenden Jahr eingeplant werden soll.

Hintergrund war, dass 2024 der Ausbau der Wilhelmstraße beginnen soll und zwei zeitgleiche Baustellen aufgrund der Lage des Klingenberger Friedhofs nicht möglich sind (wir berichteten). Dafür wurden die Haushaltsansätze 2022 überarbeitet ebenso wie die Ansätze des Vermögenshaushaltes, die nun Feuerwehrfahrzeug, Pavillon, Friedhof und Tilgung von Darlehen beinhaltet. Damit wäre alles konform der gesetzlichen Grundlage. Der Verwaltungshaushalt wurde im Nachtrag mit rund 13,6 Millionen Euro festgesetzt, der Vermögensetat mit rund 4,9 Millionen Euro. Die Kreditaufnahmen wurden auf 1,4 Millionen Euro festgesetzt, die Verpflichtungsermächtigungen mit rund 2,8 Millionen.

Stadtrat Harald Fischmann (Grüne) begründete die Ablehnung des Nachtragshaushalts durch seine Fraktion damit, dass die geplanten Windkraftanlagen im Wörther Wald ebenso wie eine Projektierung von Windkraftanlagen auf der Gemarkung Trennfurt durch den Stadtrat abgelehnt wurden. Ebenso bemängelte er, dass als einzige Sparmaßnahme beim Neubau des Kindergarten Trennfurts die ursprünglich geplante Holzdecke durch eine Betondecke ersetzt werden soll.

mwz