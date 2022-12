Klingenberger Singkreis zelebriert nach Coronapause wieder sein »Kultkonzert«

Faszinierende Musik in St. Pankratius

Klingenberg a.Main 27.12.2022 - 12:27 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Jesuskind in der Wiege vor dem Hochaltar von St.Pankratius. Stimmungsvolle, ausdrucksstarke Chormusik von der Empore der Stadtpfarrkirche mit dem Leiter Peter Schäfer (links).

Der Festgottesdienst am Tag des heiligen Stephanus mit Pfarrer Reinhold Ball bewies so ganz nebenbei, dass »göttliche« Musik wie die von Mozarts »Missa brevis«, KV 275, zusammen mit harmonischen, eingängigen Liedern von John Rutter selbst in einer zunehmend säkularisierten Zeit mit spürbarem Bedeutungsverlust beider christlicher Kirchen vielen Menschen gerade in der Weihnachtszeit den Weg zu Gott bahnen kann - besser vielleicht als viele Worte in Gebeten und Predigten. Ball verzichtete denn auch auf eine Predigt - offenbar im Vertrauen auf die Macht der Musik.

Lorettomesse im Mittelpunkt

Die einzige kleine Enttäuschung: Nach zwei Jahren Coronazwangspause blieben beim traditionellen Auftritt des Singkreises etliche Plätze frei in der stimmungsvollen Kirche, deren Grundstein in der Spätgotik gelegt wurde und die seit 1892 die Gläubigen im heutigen Gewand einlädt. Ob es an den gerade für Ältere durchaus anstrengenden 40 Steinstufen liegt, oder an der grassierenden Erkältungswelle - an der Musik kann es nicht gelegen haben, da waren sich die rundum begeisterten Besucher einig.

Eine gute Idee des langjährigen Regionalkantors Schäfer, vor Beginn des Gottesdienstes mit der Gemeinde einige der Gottesloblieder »zu proben« - jedenfalls klang danach das »Nun freut euch ihr Christen« tatsächlich viel freudiger und temperamentvoller als beim ersten Versuch.

Im Zentrum aber: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei der »Missa brevis« in B-Dur, auch Lorettomesse genannt. Aus dem Briefwechsel zwischen Mozart und seinem Vater weiß man, dass diese Messe vom 21-jährigen Wolfgang komponiert und 1777 uraufgeführt wurde. Die Solisten - Anna Lucia Leona, Sopran, Pia Elter und Therese Stendel, Alt, Patrick Ball, Tenor und Klaus Ottenbreit, Bass, der Singkreis und die Instrumentalisten brachten alle Schönheiten der Messe exzellent zur Geltung.

Wie eine Offenbarung

So ändern sich die Zeiten: Mitte des 19.Jahrhunderts wurde diese Messe zum Beispiel in Wasserburg am Inn noch wegen ihres heiteren Tons als »offenbarer Hohn auf den heiligen Text« verboten. Heute ist man sich einig, dass Mozarts Komposition mit ihrer Frische, ihrer Ausdruckskraft beweist, dass Heiterkeit in Kunst und Musik Würde und Ehrfurcht nicht im Weg stehen müssen, sondern - wie auch in Klingenberg - den Weg zu einem frohen, intensiven Glauben befördern können. Gerade in diesen Zeiten zauberten Chor und Solisten beim »Dona nobis pacem« so überzeugend Intensität und Glaubenszuversicht ins Kirchenschiff, trotz alledem, was weltweit derzeit passiert, dass es wie eine Offenbarung in Musik und Wort klang. Der französische Schriftsteller Victor Hugo wusste das schon vor anderthalb Jahrhunderten: »Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.«

Es war ein rundum überzeugendes Konzert voller Harmonie, aber auch mit der wünschenswerten Transparenz des Chorgesangs, mit schönen Solostimmen und mit großer Ausstrahlung, auch bei Rutters »Weihnachts-Wiegenlied« in deutscher Sprache und bei seinem abschließenden »Angel's Carol«. Nicht weniger überzeugend: Das Sopransolo »Gesu bambino«, diese höchst erfolgreichen Musik-Hommage des Pietro Yon von 1917 an das »Jesuskind«. Bei so viel ansteckender Sing- und Musizierbegeisterung von Chor, Solisten und Instrumentalisten unter Peter Schäfers souveräner Leitung wollte auch die Gemeinde nicht nachstehen und bewies beispielsweise mit ihrem Gesang beim »Halleluja« dass Musik der schönste Gottesdienst sein kann. Bleibt zu hoffen, dass der zweite Weihnachtstag im nächsten Jahr beim Konzert des Singkreises wieder in einer vollbesetzten Pfarrkirche stattfindet.

Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich: https://www.klingenberger-singkreis.de.

Heinz Linduschka