Klingenberger Pflegeheim am Leinritt schließt - neue Plätze für 34 Bewohner gesucht

Haus der Hephata Diakonie ist in die Jahre gekommen

Klingenberg a.Main 18.08.2022

Pflegeheime können Bewohnern nur unter strengen Auflagen eine Kündigung schicken.

Laut der Pressestelle der Hephata Diakonie wollte der Betreiber am Freitag, 19. August, mit der Information an die Öffentlichkeit gehen. In der Pressemitteilung, die wir am Donnerstag kurzfristig erhalten, heißt es: Mehrere Jahre lang habe die Hephata Diakonie im regionalen Umfeld des Klingenberger Pflegeheims nach einem Grundstück für einen Neubau gesucht - "leider ohne Erfolg". Michael Tietze, Leiter des Geschäftsbereichs Soziale Rehabilitation innerhalb der Hephata Diakonie, wird mit dem Satz zitiert: "Wir bedauern es zutiefst, dass wir nicht selber ein neues Zuhause für die aktuell 34 Bewohner schaffen können und bemühen uns nun intensiv darum, neue Pflegeplätze in anderen Einrichtungen zu finden."

Als Grund für die Schließung des Hauses am Leinritt gibt die Hephata Diakonie den Zustand des Gebäudes an. Es habe einen "hohen Modernisierungsbedarf" und sei so gebaut, dass es den hohen Anforderungen in der Pflege in Zukunft nicht mehr genüge. Eine Kernsanierung mit Umbau sei zwar durch ein Planungsbüro geprüft worden, habe sich aber als nicht umsetzbar erwiesen. Neben der erfolglosen Grundstückssuche habe sich zudem der Fachkräftemangel im Haus am Leinritt bemerkbar gemacht: Mehrere Stellen im Team seien trotz umfangreicher Bemühungen unbesetzt.

Michael Tietze habe nun Kontakt zu regionalen und überregionalen Pflegeheimbetreibern aufgenommen. Er ist demnach für verschiedene Lösungen offen: "Im Idealfall finden wir einen Träger, der ein für einen Neubau geeignetes Grundstück bekommen kann oder schon besitzt", sagt er. "Oder sogar schon über ein passendes Gebäude verfügt, in dem alle Bewohner einziehen können." Gelinge dies nicht, werde die Hephata Diakonie für die Bewohner Pflegeplätze in verschiedenen anderen Häusern vermitteln. Ähnliches gelte auch für die rund 20 Mitarbeitenden. "Es wird für alle Perspektiven geben, entweder durch einen neuen Träger oder in Form von Übernahmeangeboten von anderen Einrichtungen der Hephata Diakonie", verspricht Tietze.

Die Hephata Diakonie kann wegen dieser offenen Suche nach Lösungen noch nichts zum Zeitrahmen sagen, wie schnell der Umzug der Bewohner in andere Heime und die Suche nach neuen Stellen für die Mitarbeiter klappt. Tietze dankt jedenfalls den Mitarbeitern bereits jetzt für ihren Einsatz "auch in den nächsten Wochen und Monaten".

Im Haus am Leinritt leben laut Betreiber Frauen und Männer, die aufgrund einer psychischen oder einer Abhängigkeitserkrankung pflegebedürftig geworden sind. Nebenan betreibt die Hephata Diakonie zudem das Haus Bickenbach. Die Einrichtung dient der Eingliederungshilfe von Menschen mit Suchterkrankungen ohne wesentlichen Pflegebedarf. "Grundsätzlich wollen wir als Hephata Diakonie auf jeden Fall weiterhin und langfristig in Klingenberg für Menschen mit Suchterkrankungen da sein", betont Michael Tietze. "Einzig im Bereich Pflege müssen wir leider andere Wege gehen."

