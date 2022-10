Klingenberger Friedhof wird nächstes Jahr umgestaltet

Stadtrat in Kürze

Schule Röllfeld: Der Landkreis Miltenberg möchte das Röllfelder Schulhaus als Noterstaufnahme für Flüchtlinge von der Stadt Klingenberg anmieten. Aufgrund des bevorstehenden Winters und der Verschärfung der Situation in der Ukraine könnten mehr Menschen in Deutschland Schutz suchen. Das ehemalige Schulhaus sei dafür gut geeignet und biete die Möglichkeit, die Menschen nach der Ankunft gut zu betreuen, betonte Landrat Jens Marco Scherf. Es gehe dabei nicht um eine dauerhafte Unterbringung der Menschen. Das ehemalige Schulhaus soll über einen Zeitraum von fünf Jahren angemietet und entsprechend saniert werden. Landrat Scherf zeigte sich sehr irritiert über die Aussage von zwei Stadträten, die einen "sozialen Brennpunkt" befürchteten. Rund 30 Menschen könnten in der ehemaligen Schule für eine kurze Zeit untergebracht werden. Bei einer Gegenstimme wurde der Antrag vom Stadtrat angenommen. Der Mietvertrag wird dann zur Genehmigung vorgelegt. Das hatte Friedrich Herkert (CSU) vorab beantragt.

Straßenbeleuchtung: Der Stadtrat beschloss einstimmig, dass alle Leuchten ab 22 Uhr gedimmt werden sollen. Ebenso soll die Halbnachtschaltung (es brennt nur jede zweite Straßenleuchte) in Klingenberg und Trennfurt von Mitternacht bis 5 Uhr erfolgen.

Weihnachtsbeleuchtung: Mehrheitlich beschlossen wurde, in diesem Jahr jeweils einen Weihnachtsbaum in Klingenberg auf dem Marktplatz, in Trennfurt am Brunnen und in Röllfeld an der Kirche aufzustellen. Die Bäume sollen weihnachtlich geschmückt und mit den vorhandenen LED-Lichterketten versehen werden. Die Beleuchtung wird von 18 Uhr bis 22 Uhr angeschaltet.

Bebauungspläne: Bei vier Gegenstimmen votierte der Stadtrat für die Änderung der Festsetzung bezüglich der Einfriedungen für die allgemeinen Wohn- und Mischgebiete und die erste Änderung des Bebauungsplans "Nordwest" Trennfurt. Einstimmig fiel die Entscheidung über die Aufstellung des Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans "Wohnmobilstellplatz" im Parallelverfahren. Beim Himmeltaler Hof billigte der Stadtrat bei einer Gegenstimme die vorgelegte Planung. Einstimmig fiel das Votum für die Änderung aus, dass Keller gebaut werden dürfen. Mehrheitlich abgelehnt wurde die Verpflichtung zum Bau einer Photovoltaikanlage.