Klingenberger Bergwerksee als Rückhaltebecken?

Neue Idee zum Hochwasserschutz am Seltenbach vorgestellt

Klingenberg a.Main 02.07.2021 - 14:52 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nicht immer ist der Seltenbach so harmlos wie auf dem Bild. Gerade bei Starkregen drohen Überschwemmungen, weswegen ein wirkungsvoller Hochwasserschutz notwendig ist.

Ein ausreichender Hochwasserschutz für die Kommunen ist extrem wichtig, das haben die vergangenen Tage im Landkreis Miltenberg deutlich gezeigt. Mario Pani von der Ingenieurgesellschaft SB GmbH (Laudenbach) stellte verschiedene Lösungsansätze für Klingenberg vor. Hintergrund ist: Der Seltenbach wird nach der der Seltenbachschlucht verrohrt und läuft so unterirdisch durch die Stadt Klingenberg geführt in der Nähe der Schule in den Main. Kommt es zu starken Regenfällen, kann es durchaus sein, dass die Rohre die Wassermassen nicht mehr aufnehmen können und es zu Überschwemmungen kommt.

Wasser vor Verrohrung abfangen

Deswegen gilt es, das Wasser schon vor der Verrohrung abzufangen oder aufzuhalten. Fakt ist, dass die aktuelle Verrohrung des Seltenbach bis zum Main Schwachstellen am Einlauf und am Ausgang hat. Es besteht also Handlungsbedarf. Das zeigte Pani anhand eines 3-D-Modells auf.

Für den Hochwasserschutz gibt es verschiedene Lösungsansätze, die allerdings noch ausgearbeitet und mit den zuständigen Ämtern abgestimmt werden müssen. Hauptaugenmerk soll auf die Geologie und der Ökologie gerichtet werden. Insbesondere der Bereich des ehemaligen Tonbergwerks mit dem Bergwerkssee ist hier sehr interessant. Allerdings muss diese Fläche noch genauer untersucht werden, um abschließend konkrete Maßnahmen treffen zu können.

Kombinationsbauwerk?

Laut Pani wäre ein Kombinationsbauwerk vorstellbar, das einerseits zur Wasserspeicherung dient, andererseits das Wasser auch wieder abgeben kann, wenn es benötigt wird. Dadurch hätte man eine Synergie aus Hochwasserschutz und Bewässerung hergestellt. Allerdings muss auch hier erst untersucht werden, was möglich ist. Das stellte Pani klar.

Bürgermeister Ralf Reichwein gewann dieser Idee einen gewissen Charme ab, allerdings unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, die der Fachingenieur aufgezählt hatte. Auch Stadtrat Reiner Ebert (Neue Mitte) konnte sich für die Maßnahme einer Wasserrückhaltung durch den Bergwerkssee erwärmen. Er wollte zudem wissen, inwiefern Fördermöglichkeiten für das Projekt bestehen und in welcher Höhe.

Pani bejahte die Frage auf Fördermöglichkeiten, allerdings könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden, in welcher Höhe. Stadtrat Georg Klingenbeck (CSU) war ebenfalls dafür, das Thema Bergwerksee weiter zu verfolgen. Seiner Meinung nach hat der Hochwasserschutz für die Stadt Vorrang. Mario Pani betonte zum Abschluss, dass ein wirksamer Hochwasserschutz keine Sache von «Jetzt auf gleich« ist, sondern sorgfältig geplant werden müsse.

Miriam Weitz

Stadtrat in Kürze Bauanträge: Mehrheitlich angenommen wurden die Anträge zur Erweiterung eines Wohnhauses mit Errichtung einer zweier Dachgauben im Roßgrabenweg sowie "Abbruch und Wiederaufbau" des Kindergartens in Trennfurt angenommen, was ja im Stadtrat bereits Thema war. Stellplätze: Die Änderungsvorschläge der Stellplatzsatzung wurden von Peter Matthiesen, PlanerFM, näher erläutert und erklärt. Bürgermeister Ralf Reichwein ließ über die zu ändernden Punkte einzeln abstimmen. Hier wurde nur ein Punkt geändert. Aus dem Entwurf gestrichen wurde, dass eine Zufahrt maximal 50 Prozent der Grundstücksbreite einnehmen darf. Einfriedungen: Bereits im vergangenen Jahr wurde über die Einführung einer Einfriedungssatzung im Klingenberger Stadtrat beraten und eine mögliche Einfriedungssatzung im Rahmen des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses vorgestellt. In der Vergangenheit hatten die unterschiedlich geregelten Einfriedungshöhen in den Bebauungsplänen immer wieder zu Problemen geführt. Die Regelungen für die Einfriedungen wurden von Peter Matthiesen erläutert. Mehrheitlich beschlossen wurde, dass Mauern zur Straße und zum Gehweg hin nicht mehr höher als 1,50 Meter sein dürfen. Baumpflanzung für Neugeborene: Horst Heuß (Freie Wähler Trennfurt) beantragte, dass zukünftig für jedes Neugeborene in der Kommune ein Baum gepflanzt wird. Dem wurde mehrheitlich zugestimmt und der Antrag wurde in die Antragsliste mit aufgenommen.