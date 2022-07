Klimawandel: Vier Kommunen im Amorbacher Raum wollen handeln

Gemeinderat Kirchzell in Kürze

In der Gemeinderatsitzung am Freitag in Kirchzell hat das Gremium weitere Themen beraten.

Feldgeschworene: Markus Pfefferkorn wurde als neuer Feldgeschworener für Ottorfszell bestätigt und vom Bürgermeister vereidigt.

Sirenen: Der Rat war einstimmig für die Beschaffung einer weiteren Sirene. Es sind bereits sieben andere Warnanlagen bestellt. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Förderantrag nach dem Sonderförderprogramm Sirenen entsprechend zu ergänzen.

Personal: Als Zusatzkraft für die Mittagsbetreuung in der Grundschule wurde für zweimal wöchentlich Nicole Friedel eingestellt.

Baumaßnahmen: Die Schäden an der Wildenburgbrücke, wo eine Betonsanierung erforderlich war, wurden durch eine Amorbacher Firma für 9000 Euro behoben. Die Fahrbahn des Klingenwegs in Ottorfszell ist kleinteilig abgesackt und wurde kurzfristig saniert. Für den Brückenneubau »Am Bucher Weg« wurde ein Verkehrsgutachten erstellt. Bei einer prognostizierten Belastung von 850 Fahrzeugen pro Tag im Bereich der Einmündung zur Staatsstraße muss keine Ampel errichtet werden. Für die Linksabbiegespur genügt der Mindestwert von 20 Metern. Beauftragt ist außerdem eine hydraulische Berechnung, die die potenziellen Auswirkungen des Brückenneubaus bei einem Hochwasser feststellt sowie eine naturschutzrechtliche Beurteilung. Deren Ergebnisse haben eventuell auch Auswirkungen auf den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses.

Die zweite Bürgermeisterin Susanne Wörner und Bürgermeister Stefan Schwab (hintere Reihe) ehrten die Sportler Lukas Grimm (von links), Anna Stößel und Linus Hübner.

Sportlerehrung: Bürgermeister Stefan Schwab (CSU) zeichnete drei Sportler für ihre erfolgreichen Leistungen in den Jahren 2020 und 2021 bei überregionalen Meisterschaften aus. Lukas Grimm wurde als Karatesportler in der Disziplin Kata für den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft sowie für den Gewinn der Bayerischen Meisterschaft mit der Sportlermedaille in Silber-vergoldet ausgezeichnet. Diese Medaille erhielt auch Anna Stößel in der gleichen Sportart, die ebenfalls Dritte bei den Deutschen Meisterschaften wurde und den bayerischen Wettbewerb gewann. Linus Hübner wurde die Sportlermedaille in Bronze für den Gewinn der Unterfränkischen Tennis-Meisterschaft verliehen. (hjf) (Foto: Die zweite Bürgermeisterin Susanne Wörner und Bürgermeister Stefan Schwab (hintere Reihe) ehrten die Sportler Lukas Grimm (von links), Anna Stößel und Linus Hübner, Hans-Jürgen Freichel).