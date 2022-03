Klima und Energie haben Priorität in Allianz Spessartkraft

Teilnehmer sammeln bei Ideenworkshop Vorschläge für Projekte in der dritten Förderperiode

Leidersbach 31.03.2022 - 15:39 Uhr 2 Min.

100.000 Euro Fördersumme

Nahezu alle Bürgermeister der beteiligten Kommunen oder zumindest ihre Stellvertreter waren zu der Veranstaltung gekommen. Als Vorsitzender der Allianz Spessartkraft erinnerte Heimbuchenthals Bürgermeister Rüdiger Stenger an die erste Förderperiode mit Start im Jahr 2014 mit einer Fördersumme von 100.000 Euro für die umgesetzten Projekte. Dieses Budget stehe auch aktuell wieder zur Verfügung.

Allianz-Managerin Alexa Sigmund umriss kurz einige Projekte, die umgesetzt wurden wie ein gemeinsames Energiekonzept und ein Leerstandsmanagement für die innerörtliche Entwicklung in den beteiligten Kommunen. Weiterhin wies sie auf eine Vernetzung mit anderen Allianzen hin.

Die Moderation des Abends hatte Heike Glatzel, Geschäftsführerin des Unternehmens »Futour« übernommen. Sie erinnerte an die Bürgerbeteiligung mit Verteilen von Fragebögen, die zum Teil analog und auch digital ausgefüllt worden waren.

Handlungsfelder

Bei der Auswertung habe der Wunsch nach einer guten medizinischen Versorgung, eine Optimierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Tourismusförderung und Unterstützung der Vereine im Mittelpunkt gestanden, die in die einzelnen Handlungsfelder eingeflossen sind. Weiterhin sind eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs und eine Zusammenarbeit im Katastrophenschutz gewünscht, Als Querschnittsthemen wurden die Digitalisierung und Teilhabe für alle aufgenommen.

Während des Ideenworkshops hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren und ihre individuellen Wünsche und Vorschläge zu den einzelnen Themenfeldern anzubringen, die Heike Glatzel nach rund zwei Stunden konzentrierter Arbeit kurz zusammenfasste. Sie pickte sich nur einzelne Gedankensplitter aus den an Stellwänden aufgebrachten Ideen heraus.

Photovoltaik statt Windkraft

So hat beim Thema regenerative Energiegewinnung die Windkraft schlechte Karten erhalten, während die Photovoltaik-Technik mehr Sympathiepunkte erzielte. Die Frage nach einer möglichen Enteignung bei der Realisierung eines Biosphärenreservats beantwortete Mespelbrunns Bürgermeisterin Steffi Fuchs.

Sie stellte klar, dass es sich hier - anders als bei einem Nationalpark ? um eine Modellregion handelt, in der nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht umgesetzt werden soll.

Enteignung ausgeschlossen

Für die Gebietskörperschaften der Kreise Aschaffenburg, Main-Spessart, Miltenberg und der Stadt Aschaffenburg werde bereits eine Machbarkeitsstudie erstellt. Eine Enteignung könne kategorisch ausgeschlossen werden.

Nun geht es bei den Beteiligten in der Allianz und im Management an die Kärrnerarbeit, um aus den gesammelten Ideen Projekte zu entwickeln. »Wir werden das in der Runde gemeinsam diskutieren«, so der Vorsitzende Rüdiger Stenger abschließend.

Hintergrund: Allianz Spessartkraft Neun Gemeinden, Dammbach, Eschau, Heimbuchenthal, Leidersbach, Mespelbrunn, Mönchberg, Rothenbuch, Röllbach und Weibersbrunn verfolgen in der Allianz SpessartKraft gemeinsam die Strategie über zwei Landkreise hinweg eine intensive interkommunale Zusammenarbeit, um die Attraktivität der Region zu erhalten und aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Das als Grundlage entwickelte Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) für die Allianz zeigt Möglichkeiten auf, wie die beteiligten Kommunen ihre Potenziale ausbauen, verbessern und gemeinsam nutzen können. Im ILEK entwickelt wurden die Handlungsfelder Leben - Wohnen - Arbeiten, Land- und Forstwirtschaft, Energie, Freizeit - Tourismus - Natur sowie Zusammenarbeit - Kommunikation - Bürgerschaftliches Engagement.Vorhandene Projektideen und Planungen wurden dabei erfasst und bewertet. Zahlreiche neue Maßnahmen und Projektvorschläge wurden entwickelt wie beispielsweise das Projekt »Wald ErFahren«, das mit dem ADAC Tourismuspreis Bayern 2019 ausgezeichnet wurde. ruw/Quelle: www.spessartkraft.de