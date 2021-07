Kleinwallstädterin pflegt Fledermäuse in Not

Wo Flattertiere zu Kräften kommen

Eng aneinandergekuschelt leben diese drei Baby-Fledermäuse in einer Plüsch-Fledermaus, die ihnen als Ersatzmama dient. »Fledermäuse sind sehr soziale Tiere«, sagt Hildegund Helm aus Kleinwallstadt, die sich um die Tiere kümmert. Eine Baby-Fledermaus wird mit zerdrückten Mehlwürmern gefüttert. Auch Milch bekommen die Tiere zu trinken. Diese Fledermaus macht Krabbelübungen an einem Tuch.

»Sie hat ganz sc­hön Hun­ger«, sagt die 66-Jäh­ri­ge. Die Klein­wall­städ­te­rin küm­mert sich seit drei Jah­ren eh­renamt­lich um Fle­der­mäu­se, die hil­f­los oder ver­letzt auf­ge­fun­den wur­den.

Nach den Mehlwürmern gibt es für das kleine Tier noch per Pipette Milch, in die ein bisschen Fencheltee gemischt ist. Wie bei einem Menschenbaby testet Helm auf der Hand, ob die Milch die richtige Temperatur hat. Ein paar Sekunden lang trinkt die Fledermaus fleißig, dann hört sie auf. Die Kleinwallstädterin wischt die überschüssige Flüssigkeit mit einem Wattestäbchen ab. Als Nächstes massiert Helm das Bäuchlein der kleinen Breitflügel-Fledermaus mit ihrem Daumen, damit die Verdauung in Schwung kommt.

Wärmflasche wechseln

Dann setzt sie das Baby zurück unter den Flügel einer Plüschfledermaus, die als Ersatzmutter dient. »Das ist ideal, weil sie ja auch bei ihrer echten Mama unter dem Flügel leben«, so Helm. Dort befinden sich schon zwei weitere kleine Fledermäuse, die sich eng aneinander kuscheln. »Fledermäuse sind sehr soziale Tiere, alleine sind sie ganz unglücklich«, weiß die 66-Jährige zu berichten, die bis zu ihrem Ruhestand als Lehrerin arbeitete. Sie setzt die Plüschmama zurück auf eine Wärmflasche, die regelmäßig gewechselt werden muss, damit es die Tiere warm haben.

Kleinwallstadt: So werden Fledermäuse in Not gerettet

Dasselbe Prozedere läuft mit dem aktuellen Sorgenpatienten ab, einer Zwergfledermaus. Sie wurde in Erlenbach auf einer Gartenliege krabbelnd gefunden. Anfangs hatte sie keinen Hunger, doch dank einer Kochsalz-Infusion von Helms Tochter, die Tierärztin ist, ging es ihr wieder besser. »Jetzt trinkt sie«, sagt Helm mit einem glücklichen Lächeln. Die 66-Jährige ist dem Landratsamt rechenschaftspflichtig, weswegen sie zum Beispiel das Gewicht der Tiere alle zwei Tage misst und in ein Dokument einträgt. Zu ihrem Ehrenamt kam sie, als sie selbst vor Jahren eine hilfsbedürftige Fledermaus vor ihrer Tür fand.

»Für die Akzeptanz«

Die Tiere müssen alle vier Stunden gefüttert werden - auch in der Nacht. Für Helm bedeutet das Einschränkungen. Sie verbringt viele Stunden mit den Fledermäusen und kann auch nicht einfach mal so in Urlaub fahren. »Ich mache das für die Akzeptanz der Fledermäuse«, erklärt sie. Manche Leute hätten Angst vor den stark geschützten Tieren, das sei aber völlig unbegründet. Im Gegenteil: Sie erlebe sie als intelligent, kooperativ und friedlich. Und sie seien »wahnsinnig zäh«. »Jeder muss sich glücklich schätzen, wenn er Fledermäuse am Haus hat«, betont Helm. »Sie fressen jede Nacht bis zu 2000 Schnaken.« Auch die Sorge, Fledermäuse übertrügen Corona, widerlegt Helm. Sie zeigt die Antwort des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, an das sie geschrieben hatte. »Nach derzeitigem Kenntnisstand spielen die einheimischen Fledermäuse bei der jetzigen Corona-Pandemie keine Rolle«, heißt es darin.

Perfekter Dünger

Das bestätigt auch Thomas Staab vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Der LBV kümmert sich als Artenschutzverband um Beratungen, wenn jemand Fledermäuse am Haus hat und leistet Öffentlichkeitsarbeit für die Tiere. Staab möchte für die Fledermäuse »eine Lanze brechen«, wie er sagt. Wer der eigentliche Krankheitsüberträger von Covid gewesen sei, wisse man zwar bis heute nicht. Aber: »Bei uns in der Region braucht man keine Angst haben vor den Flattertieren«, so Staab. »Auch wenn sie sehr mystisch und geheimnisvoll sind, wie letztendlich alle Tiere, die nachts unterwegs sind.« Er selbst wäre froh, wenn er Fledermäuse daheim hätte, weil sie Insektenjäger seien und der Kot als perfekter Dünger diene. »Mann muss keinen Ekel vor ihnen haben, mit ihren Kulleraugen sind es ganz süße Tiere.«

Laut dem Naturexperten haben die Fledermäuse vor allem in Scheunen, Kirchtürmen und -schiffen ihre sommerlichen Wochenstuben. So gebe es beispielsweise im Kloster Himmelthal bei Rück-Schippach große Kolonien. Im Winter hielten sich die Fledermäuse in frostfreien Bereichen wie Kellern auf, aber auch in hohlen Bäumen sowie in Ritzen und Spalten in Steinbrüchen. Zudem gebe es spezielle Nistkästen für Fledermäuse. Ein echtes Problem seien energetische Haussanierungen, bei denen oft kleine Öffnungen, in denen die Tiere leben, zugespachtelt werden. Staab weist ausdrücklich darauf hin, dass es verboten ist, ihre Nistplätze zu zerstören. Wer dies tue, mache sich strafbar. »So etwas bitte mit der Naturschutzbehörde vor Ort absprechen«, sagt der Tierfreund. »Es gibt die Möglichkeit, Ersatzquartiere anzubieten.«

Hildegund Helm füttert eine kleine Fledermaus.

Auch Helm erklärt nachdrücklich: »Das Schlimmste ist, wenn die Quartiere zerstört werden.« Etwa, wenn Menschen zwischen Juni und Mitte August Holzverkleidungen vom Haus reißen. »Dann fliegen die Mütter in Panik weg und die Kleinen bleiben hängen.« Dieses Jahr sei generell kein gutes Jahr für die Fledermäuse. Dafür habe es nachts zu lange Frost gehabt. Auch die lange Regenperiode bereite den Flattertieren Probleme. »Der Klimawandel macht ihnen zu schaffen, weil es früh warm wird und dann wieder kalt.«

»Der schönste Moment«

Unterm Dach hat Helm ein Zimmer für die Fledermäuse hergerichtet. Hier stehen Käfige und eine Schüssel mit Mehlwürmern bereit. An den Wänden hängen Tücher. Auf ein solches setzt Helm eine der Baby-Fledermäuse, die sofort nach oben klettert und sich dann unter dem Stoff verkriecht. »Das Klettern muss noch viel besser werden«, meint die 66-Jährige. Abends mache sie mit den Tieren Flugübungen: Von ihrer Hand aus flattern die Tiere dann los. 20 Minuten sollten sie fliegen können, bevor sie ausgewildert werden. »Wenn man sie freilässt und sie abfliegen, ist das für mich der schönste Moment«, so Hildegund Helm.

Thomas Staab vom LBV bittet Menschen, die Fledermäuse bei sich zuhause bemerken, den LBV anzurufen, damit ein Überblick über die vorhandenen Arten geschaffen werden kann. Über diese Telefonnummer können auch verletzte Tiere gemeldet werden: 06027 4090796.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Fledermaus gefunden - was tun? Wer eine Fledermaus tagsüber sichtbar an einer Wand oder auf dem Boden findet, der muss davon ausgehen, dass sie ein ernstes Problem hat und Hilfe braucht. Es kann sich um ein Jungtier handeln, das aus dem Quartier gefallen ist oder um geschwächte erwachsene Tiere. Fledermaus-Expertin Hildegund Helm erklärt, was in diesem Fall zu tun ist: Der Finder bereitet eine kleinere Schachtel mit Luftlöchern vor und legt ein weiches, zerknülltes Taschentuch hinein. Es gilt, die Fledermaus vorsichtig mit Handschuhen aufzunehmen, in die Schachtel zu setzen und diese gut zu verschließen. Wichtig ist, die Schachtel nicht in Hitze oder Kälte stehen zu lassen. Wenn es sehr heiß ist, leiden Fledermäuse manchmal unter großem Durst. Deswegen kann versucht werden, dem Tier mit einem kleinen Löffel - oder besser noch mit einer Pipette - Wasser anzubieten. Anschließend sollte schnell Kontakt mit einer Pflegestelle aufgenommen werden. Dies laufe über den Landesbund für Vogelschutz, den Bund Naturschutz, das Landratsamt oder auch über die Polizei. Wenn sich eine Fledermaus in einer Wohnung verirrt, sollte der Finder die Fledermaus vorsichtig mit einem Handschuh aufnehmen und sie nach draußen an einen geschützten, katzensicheren Platz bringen. Nachts reicht es laut Hildegund Helm oft auch schon aus, das Fenster weit zu öffnen, sodass das Tier selbst schnell zurück in die Freiheit findet. juh