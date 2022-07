Kleinwallstadts Rohestraße ist wieder frei

Bauarbeiten

Kleinwallstadt 10.07.2022 - 13:51 Uhr < 1 Min.

Der Teilbereich der Rohestraße in Kleinwallstadt wurde offiziell wieder seiner Bestimmung übergeben und symbolisch das Trassierband zerschnitten. Von links: Bürgermeister Thomas Köhler, Andrea Hirte (ISB Bauleiterin vor Ort), Rainer Kunkel (Bauunternehmung Adolf Kunkel), Alexander Mehr (Bauamt Kleinwallstadt).

Die Sanierung eines Teils der Rohestraße war aus mehreren Gründen nötig geworden. Durch die dünne Asphaltdecke kam es zu Schäden, die nicht dauerhaft zu flicken waren. Außerdem war eine von zwei Kanalleitungen defekt. Die Trinkwasserleitung bestand noch aus einem sehr alten Graugussrohr. Und im Bereich des Baufelds gab es nicht genügend Schieber, um die Wasserversorgung der Grundstücke bei einem Schaden zu unterbrechen.

Diese Probleme zeigten sich auch während der Arbeiten. Es bestand etwa keine Möglichkeit, einzelne Häuser zu versorgen. Eine Notversorgung musste errichtet werden. Im Zuge der Arbeiten passte die Gemeinde zudem den Grundbesitz an die tatsächliche Nutzung an. So lagen hier Einfriedungen auf öffentlichem Grund, dort verlief der Gehweg auf Privatgrund. Im Bereich östlich der Bahnlinie führte die Wasserleitung unter einer Garage hindurch. Zur Behebung dessen erstreckte sich die Baumaßnahme bis in den Amselweg. Zudem ließ die Gemeinde Leerrohre für Glasfaser-Anschlüsse für schnelleres Internet verlegen.

Für all das nahm die Gemeinde 300.000 Euro in die Hand. Die Sanierung verzögerte sich, da das ausführende Unternehmen auch den Auftrag zur Erschließung des Trauben-Areals im Ort bekam. Dem räumte die Gemeinde Vorrang ein. Sie wollte dort eine Winterbaustelle vermeiden. So sind die Arbeiten in der Rohestraße statt im September 2021 erst Ende Juni 2022 abgeschlossen worden. Später soll dieser Straßenteil eine Einbahnstraße werden, um eine schnelle und sichere Räumung des Bahnübergangs zu gewährleisten.

