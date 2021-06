Kleinwallstadts Rat stimmt Vereinbarung zum Bau einer Bahnunterführung zu

Projekt in Kooperation mit der Westfrankenbahn

Kleinwallstadt 29.06.2021

Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Neubau eines neuen Bahnsteigs mit Unterführung geplant.

Demnach übernimmt die Westfrankenbahn den Neubau des östlichen Bahnsteigs sowie die beiden notwendigen Rampen für eine Unterführung. Der Markt Kleinwallstadt zahlt bei Inanspruchnahme einer entsprechenden Förderung den Bau der eigentlichen Unterführung sowie in einem eventuellen zweiten Schritt das Anlegen einer Parkplatzanlage östlich der Bahnlinie an der Ringstraße.

Damit wurde ein neuer, erfolgversprechender Anlauf genommen und in Zusammenarbeit mit der Westfrankenbahn das Projekt »Barrierefreier Umbau Bahnhof Kleinwallstadt« vorangetrieben, so Bürgermeister Thomas Köhler. Nun bestehe berechtigte Hoffnung, dass das Bauprojekt, das seit den 80er Jahren immer wieder diskutiert wurde, in den nächsten Jahren realisiert werden könne. Damit werde der Kleinwallstädter Bahnhof dann nicht nur über zwei barrierefreie, moderne Bahnsteige, sondern auch über eine barrierefreie Unterführung verfügen.

Christel Ney