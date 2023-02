Narren scheitern bei Rathaussturm – doch Köhler macht freiwillig Platz

Wie kom­me ich als Ober­narr auf den Bür­ger­meis­ter­stuhl? Was ist die bes­te St­ra­te­gie beim Rat­haus­s­turm, um die Beam­ten­pla­ge von dort zu ver­t­rei­ben? Beim Rat­haus­s­turm am Ro­sen­mon­tag ent­wi­ckel­te der Klein­wall­städ­ter Car­ne­val­ve­r­ein (KCV) un­ter Lei­tung sei­nes Prä­si­den­ten Chri­s­to­pher Ost­hei­mer meh­re­re St­ra­te­gi­en, um sein Ziel zu er­rei­chen: die Er­obe­rung des Rat­hau­ses, um dort an die Ge­mein­de­kas­se zu kom­men und zu­min­dest für ein paar Ta­ge zu re­gie­ren.