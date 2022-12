Kleinwallstadts Fraktionen ziehen positive Bilanz: Faires Miteinander

Kleinwallstadt. In der Gemeinderatsitzung am Montag wurde über folgende Themen beraten:

Berichte des Bürgermeisters: Bürgermeister Thomas Köhler informierte darüber, dass nach zwei Jahren Corona-Pause wieder eine Gruppe aus Kleinwallstadt in der französischen Partnerstadt Saint Pierre-sur-Dives Produkte unserer Region auf dem Weihnachtsmarkt anbot. Dabei übergaben die Kleinwallstädter die Hälfte des errungenen Partnerschaftspreises des Bezirks Unterfranken an die Partner vom Comité de Jumelage. Das Bayerische Staatsministerium des Innern habe mitgeteilt, dass die Regelungen zu Hybridsitzungen kommunaler Gremien, die zunächst bis Ende des Jahres befristet waren, weiterhin gelten. Trotz der gestiegenen Steuerkraft sei im kommenden Jahr mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,53 Millionen Euro zu rechnen.

Baumaßnahmen: Im Rahmen der Überprüfung eines Schachts in unmittelbarer Nähe zum Bahnübergang stellte sich heraus, dass dort am Schieberkreuz Gartenstraße ein Wasserschieber irreparabel defekt ist. Darüber hinaus stellte der AMME fest, dass auch die Wasserschieber Richtung Gartenstraße und Frühlingstrasse defekt sind und somit bei einem Wasserrohrbruch große Teile des Gemeindegebiets ohne Wasser wären. Der erteilte Auftrag über ein neues Schieberkreuz mit Anschlüssen für Garten-, Frühlings- und Karlstraße im Kreuzungsbereich der besagten Straßen wurde erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen.

Spenden: In der Adventszeit sind für kommunale Einrichtungen Spenden eingegangen. Der Erlös aus dem Adventskonzert in Höhe von 1335 Euro geht an die Bürgerstiftung. Die örtlichen Kindergärten erhalten 1000 Euro vom Bayernwerk. Das Backhaus-Team aus Hofstetten spendet 500 Euro ebenfalls für die Bürgerstiftung und Förster Hubert Astraschewsky einen König für die öffentliche Weihnachtskrippe an der Marktschule.

Aufträge: Für den Neubau der Kinderkrippe am Pfarrer-Söller-Platz wurden weitere Gewerke zu Bruttopreisen vergeben: Außenputzarbeiten: Herbeck aus Dammbach 49.000 Euro, Bodenbelagsarbeiten: Rief aus Laufach 28.000 Euro, Estricharbeiten: Göbig aus Heinrichsthal 41.000 Euro, Fliesenarbeiten: Johe aus Niedernberg 28.000 Euro, Innenputz- und Trockenbauarbeiten: Syndikus aus Aschaffenburg 125.000 Euro, Natursteinarbeiten: Fick aus Aschaffenburg 18.000 Euro, Schlosserarbeiten: RH aus Kleinwallstadt 8.000 Euro, Schreinerarbeiten: Schwab aus Hafenlohr 108.000 Euro, Optimierung Photovoltaikanlage: MS aus Elsenfeld 20.000 Euro. Außerdem wurde eine digitale Konferenzanlage für die kommunalen Gremien angeschafft.

Bauleitplanung: Zur Änderung von Bebauungsplänen der Nachbarkommunen Großwallstadt ("Sondergebiet Am Lützeltaler Weg") und Sulzbach ("Westlich des Breiten Weges") wurden keine Einwände erhoben.

Sachstandsberichte: Zum Ende des Jahres informierte Bürgermeister Thomas Köhler über die aktuellen Projekte. Um die gute Wasserqualität im Ort weiterhin zu gewährleisten, wurde für 150.000 Euro eine Ultrafiltrationsanlage im Wasserhaus eingebaut. Die erste Wasserkammer des Hochbehälters wurde saniert und ist mittlerweile wieder in Betrieb. Die Sanierung der zweiten Wasserkammer steht für das nächste Jahr an. Beim Neubau der Kinderkrippe sind nach sechs Monaten schon einige Gewerke abgeschlossen. In wenigen Tagen kann mit den Innenausbauarbeiten begonnen werden. In der RV-Bank, in der ein Ärzte- und Bankhaus entsteht, wurde mit den Entkernungsarbeiten begonnen. Fortschritte gibt es bei der Bahnquerung und dem barrierefreien Umbau des Bahnhofs Kleinwallstadt. Bei dem gemeinsamen Projekt mit der Westfrankenbahn übernimmt die Westfrankenbahn die Kosten für den Neubau des östlichen Bahnsteigs und der beiden Rampen der Unterführung. Der Markt Kleinwallstadt zahlt die eigentliche Unterführung sowie in einem eventuellen zweiten Schritt die Parkplatzanlage östlich der Bahnlinie an der Ringstraße. Am 9. November konnte das Neubaugebiet "Südlich Hofstetter Straße V" offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Die Planungen für die umfangreiche Sanierung der Straßen Köhlersweg und Am Felsenbuckel im Ortsteil Hofstetten mit Austausch der Wasserleitung und des Kanals sind in vollem Gang und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Arbeiten sollen Anfang 2023 beginnen und werden voraussichtlich in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei 1,5 Millionen Euro.

Feuerwehr: Zur weiteren Verbesserung der Schlagkraft der Feuerwehr hat der Gemeinderat der Bitte um Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs in Form eines Kommandowagens für den Schnelleinsatz entsprochen. Der Zuschuss ist bestätigt, die Auslieferung wird in 2023 erfolgen. ney