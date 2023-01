Kleinwallstadt setzt in 2023 auf das Miteinander

Neujahrsempfang im Pfarrheim

Kleinwallstadt 02.01.2023 - 18:51 Uhr 1 Min.

Riesenbrezeln zum neuen Jahr in Kleinwallstadt: Kaminkehrermeister Thimo Schwarzkopf als Glücksbringer, Bernhard Friedrich und Hermann Gerhart als Hausmeister, Hausherr Pfarrer Markus Lang und Bürgermeister Thomas Köhler (von links).

Gemeinsam mit Kaminkehrermeister Thimo Schwarzkopf als besonderer Glücksbringer begrüßte Köhler die etwa 50 Besucher. Musikalisch begleiteten die Flötengruppe (Elke Köhler aus der Blaskapelle, Doris Braun und Anja Hanke vom Montagsblech und Marion Schwarzkopf von Saitenwind) und die Schola der Pfarrei unter Leitung von Hermann Gerhart den Empfang.

In seiner Rede hob Köhler die fruchtbare Kooperation auf allen Ebenen der Gemeinde hervor. Der Marktgemeinderat habe wieder einen Weg gefunden, seine erfolgreiche und zielführende Zusammenarbeit fortzusetzen, Verwaltung und die gemeindlichen Einrichtungen arbeiteten weiter konstruktiv an der erfreulichen Entwicklung der Gemeinde und es gäbe im Ort viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und wertvolle Arbeit leisteten. »Der Gemeinsinn ist bei uns in den Vereinen und Verbänden, in der Gemeinde oder in der Pfarrei glücklicher Weise noch sehr gut ausgeprägt.« Dafür bedankte er sich bei allen, die dazu beitragen.

Köhler zitierte die Neujahrswünsche eines zeitgenössischen Poeten. »Ich wünsche uns für 2023, dass Corona wieder ein Bier ist, dass positiv wieder etwas Positives ist, dass Tests wieder in der Schule stattfinden, dass isolieren wieder für Häuser und Kabel gilt, dass man mit einer Maske Fastnacht feiern kann und dass Donald wieder eine Ente ist.« Ergänzend dazu sollten Raketen allenfalls als Silvesterfeuerwerk eine Rolle spielen, russisch-ukrainische Duelle ausschließlich im sportlichen Bereich abspielen und Frieden kein unerreichbarer Wunschtraum, sondern Realität werde. So sei es wieder möglich geworden, zahlreiche Veranstaltungen abzuhalten, um Geselligkeit und soziale Kontakt zu pflegen.

Pfarrer Markus Lang wünschte ein frohes und gesegnetes neues Jahr, benutzte zusätzlich die abgekürzte Version »Prosit Neujahr«. Prosit sei lateinischen Ursprungs und bedeute: das neue Jahr möge nützen beziehungsweise gut werden. Die Jugend setze mit ihrer Kurzversion »Frohes Neues« da einen anderen Schwerpunkt. Er zitierte den Kalenderspruch vom Würzburger Domvikar Paul Weismantel vom 1. Januar. Immer schon habe Gott den Anfang gemacht. Damals bei der Erschaffung der Welt und jedes Menschen, habe er ein machtvolles Schöpferwort gesprochen: »Es werde!« Zu Beginn des Jahres 2023, das uns bringt, aber auch nehmen werde, sollen wir den Anfang wagen, denn im kommenden Jahr lägen noch viele ungeahnte Möglichkeiten im Verborgenen. Es werde. Das solle uns, wie damals am Anfang, bei allem Ungewissen, das jeder Tag mit sich bringt, bewusst werden.

Christel Ney