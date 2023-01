Kleinwallstadt hebt Höchstfördersumme an

Kleinwallstadt. In der Sitzung am Montag hat der Gemeinderat Kleinwallstadt über weitere Themen informiert und beraten:

Informationen des Bürgermeisters: Ludwig Seuffert informierte über das Ergebnis der Patenkompanie der Bundeswehr, die im Rahmen der Wunschbaumaktion den Bewohnern der Rohe'schen Altenheimstiftung, des Wohnheims der Lebenshilfe sowie den Kindern der beiden Kindergärten ihre Weihnachtswünsche erfüllten. Bei der Übergabe habe es ganz viel Begeisterung gegeben. Eine Wunscherfüllung stehe noch aus: Eine ältere Dame wird noch zu einem Rockkonzert begleitet. Die Stiftung Altenhilfe im Landkreis hat 120.000 Fördergelder vergeben, davon 9400 Euro an die Rohe'sche Altenheimstiftung Kleinwallstadt. Seit Gründung dieser Stiftung im Jahr 1993 belaufen sich die Förderungen auf insgesamt 2,8 Millionen Euro, davon 402.000 Euro an die Rohe'sche Altenheimstiftung.

Baumaßnahmen: Ludwig Seuffert informierte über derzeitige Baumaßnahmen. Seit einigen Tagen laufen die Sanierungsarbeiten an der Halle am Grillplatz und der Grillstation. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Versorgungsleitungen optimiert. Außerdem wird im Bereich der Halle ein abschließbarer Bereich geschaffen. Die Probleme mit der Abwasserentsorgung am Wohnmobilstellplatz wurden durch die Mitarbeiter des Bauhofs erledigt. In einem Gruppenraum des Kindergartens Wolkenpurzler musste der Holzboden abgeschliffen und neu eingelassen werden. Die Arbeiten wurden in den Weihnachtsferien von der örtlichen Firma Köhnlein vorgenommen. Beim Umbau der RV-Bank zum Ärzte- und Bankhaus führt aktuell die örtliche Firma Semirbau die Rohbauarbeiten für den Einbau des Aufzugs im Treppenauge am nördlichen Eingang durch. Im Rahmen dieser Maßnahme muss auch das Dach geöffnet werden. In dieser Bauphase wird die Firma Seitz aus Kleinwallstadt die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten ausführen und das Dach abschließend wieder fachgerecht schließen. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Firma TK Aufzüge aus Gießen mit dem Einbau des Aufzugs beginnen.

Aus nichtöffentlicher Sitzung: Die Firma Kone, die die Aufzüge in den Gemeindegebäuden wartet, hat die Preise dafür um acht Prozent ab 1. Januar erhöht. Der neue Wartungspreis, der vom Gremium akzeptiert wurde beträgt 2500 Euro pro Jahr und ist bis Ende 2025 festgeschrieben.

Spielgeräte für neuen Spielplatz: Für den neuen Spielplatz im Neubaugebiet "Südlich Hofstetter Straße V" haben die Jugendbeauftragten Julia Seitz und Michael Jung die in Frage kommenden Spielgeräte vorgestellt und erklärt, was die Gründe für die Auswahl waren. Im Rahmen der Auswahl fanden auch Treffen mit interessierten Eltern statt, die die Wünsche mit einbrachten. Ratsmitglied Andreas Daus hatte auch bei interessierten Kindern im Neubaugebiet nachgefragt, was gewünscht ist. Aus den Kinder- und Elterninteressen wurden Schwerpunkte festgelegt. Dabei wurde auf gewisse Materialien geachtet, dass Holzgeräte auf Spielplätzen nicht erlaubt sind und welche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden müssen. Die Anschaffung der Geräte darf maximal 60.000 Euro kosten. Über die vorgestellten Spielgeräte sollen Angebote eingeholt und danach abschließend beraten werden.

Antrag des Marktes Elsenfeld: Der Markt Kleinwallstadt stimmte einstimmig dem Antrag des Marktes Elsenfeld auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zum fortgesetzten Betrieb der Brunnen I-III zu und bringt keine Anregungen oder Einwände vor. ney