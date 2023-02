"Kleinstes Theater der Welt" in Miltenberg spielt wieder

Erfolgreicher Neustart als Liqueur Theater mit Café und Bar

Miltenberg 11.02.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Marén Dinée und Clemens Bauer im Kostüm bei ihrer Slapstick_pantomime als Zuschauerinnen. Clemens Bauer und Marén Dinée in der Wanderbar, dr alten Keimzelle und heutigem Herzstück ihres Liqueur Theaters.

Da hat es die beiden Theatermacher doch betrübt und geärgert, dass Touristengruppen von ihren Führern auch nach Jahreswechsel noch hörten, die Theater sei »leider geschlossen«. »Das kleinste Theater der Welt ist nicht Geschichte, es lebt. Und es spielt«, sagt Clemens Bauer.

Zurück zu den Anfängen

Der Neustart ist für Bauer die Rückkehr zu den Anfängen. Er hat seine alte »Wanderbar« reaktiviert, mit der er einst zehn Jahre lang über die Märkte der Republik gezogen war um Liköre und Edelbrände an den Mann zu bringen. Die Wanderbar - ein sorgfältig restaurierter alter Leiterwagen - steht jetzt im ohnehin winzigen Bühnenraum und macht das 2004 vom Guinnessbuch der Rekorde offiziell anerkannte »Kleinste Theater der Welt« noch kleiner. Von den einst 27 Sitzplätzen bei den Vorstellungen sind noch ganze 15 übrig geblieben.

Das Theater, sagt Bauer, sei »sein Kind«; die Einrichtung, das Mobiliar, die Ausstattung, die Bühne - alles habe er damals selbst gebaut, als die Wanderbar in Miltenberg sesshaft wurde und er sei froh, dass das Theater nach der langen Schließzeit durch Corona und nach der Trennung von einer Frau und Partnerin Lilli Chapeau in seinen Händen sei und hier wieder Vorstellungen stattfinden.

Theater, Café und Bar

Aber das Liqueur Theater - so der neue Name - ist nicht nur Spielstätte, sondern auch Café und Bar. Jedes Wochenende - außer an den Vorstellungsabenden - ist geöffnet. Im Ausschank neben den üblichen Getränken: Liköre, deren Rezepte Clemens Bauer schon vor 30 Jahren entwickelt hatte und die heute nach seinen Vorgaben von einer Miltenberger Destillerie hergestellt werden.

Zusammen mit seiner Partnerin Marén Dinée sieht sich Clemens Bauer jetzt nicht mehr nur als »Theaterdirektor«, sondern als Gastgeber. Für die Gäste von Café und Bar, aber auch für eine spezielle Form von Bühnenunterhaltung. »Wir haben etwas ganz Neues entwickelt«, sagt Marén Dinée über die Mischung aus Pantomime, Stand-up-Comedy und Improvisationstheater, in dem die Zuschauer eine tragende Rolle spielen.

Gastgeber und Schauspieler

Die Gastgeberrolle war schon früher Clemens Bauers Part, neu ist, dass er jetzt auch als Schauspieler im »Theater mit Schuss« auftritt, denn das Programm ist vom Aperitif zur Begrüßung über Liköre zwischen den Spielszenen bis zum Edelbrand-Finale hochprozentig eingerahmt. »Unser Theater ist ein Genuss-Erlebnis - nicht nur für Alkoholliebhaber«, sagt Bauer. Es gebe auch genauso fantasie- und anspruchsvolle nichtalkoholische Getränke.

Vom Programm wollen Bauer und seine Partnerin nicht zu viel verraten, zumal es dank der Mitwirkung der Gäste jedes Mal anders, aber stets sehr unterhaltsam sei. Zum Auftakt werden Dinée und Bauer im Kostüm selbst zu Zuschauern und überzeichnen in einer pantomimischen Slapstick-Nummer deren gespannte Erwartung. Das Hauptstück ist dann interaktiv, denn alle 15 Zuschauer bekommen darin eine Rolle. Was sich dann entwickle, sei immer spannend, überraschend und meist brüllend komisch, berichtet Bauer. Ein auswärtiger Besucher beschreibt seine Eindrücke in einem Dankes-Mail an die Theatermacher als »Eintritt ins Zauberland«.

Die Vorstellungen des laufenden Herbst- und Winterspielplans sind weitgehend ausgebucht. Für Main-Echo-Leser bieten Marén Dinée und Clemens Bauer deshalb noch zwei exklusive Zusatzvorstellungen am Freitag, 1. und Sonntag, 30. April

Hintergrund: Kleine Theater Klein, kleiner, am kleinsten - 2004 hatte die Miltenberger Minibühne die Bestätigung des Guinness-Buchs der Rekorde bekommen. Mit damals 27 Plätzen war die Spielstätte das kleinste Theater der Welt. Bemerkenswert dabei: Clemens Bauer war es gelungen, neben Parkettplätzen auch verschiedene Logensitze unterzubringen. Das neue Liqueurtheater fasst jetzt noch weniger Zuschauer: Insgesamt 15 finden in drei Logen (Königs-, Zaren- und Regieloge Platz) im Parkett stehen noch neun Stühle beziehungsweise Barhocker. Den Titel "Kleinstes Stadttheater Deutschlands" führt das traditionsreiche Haus in sachsen-anhaltinischen Naumburg, das Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater sowie Figuren- und Puppentheater mit rund zwölf Mitarbeitern unter einem Dach vereint. Eine ebenfalls sehr intime Spielstätte ist das bekannte Torturmtheater in Sommerhausen. Dort hält man eine Bühne von nut 20 Quadratmetern für sehr beengt, im Liqueurtheater sind es gerade mal vier Quadratmeter. Und dann gibt es noch die kleinste Oper dr Welt im New Yorker Stadtteil Bowery. Die Amato Opera ist im Vergleich weit berühmteren Metropolitian Opera ebenfalls in New York mit ihren 3800 Sitzplätzen wirklich nur eine Schuhschachtel, fast aber immerhin 107 Zuschauer. kü