Kleinheubachs marode Kanäle und Straßen im Fokus

Ingenieurbüros erläutern Pläne zu anstehenden Reparaturen

Kleinheubach 15.02.2023 - HH:mm 2023102023' 3 Min.

Im Seitenbereich des "Dienerbaus" in der Baugasse ist der Asphalt so schlecht, dass er sich teilweise schon löst. Die roten Markierungen zeigen die betroffenen Stellen.

So ging Timo Breitenbach (ITB) während seines Rückblicks zum Projekt grabenlose Kanalreparatur und Schachtsanierung auf die flächendeckende TV-Untersuchung der Kanäle von 2018 bis 2020 und den Zustand der Kanäle und Schächte ein. Die Kanäle seien in Richtung der Siedlung zur B 469 in besserem Zustand als die Älteren mit einem höheren Sanierungsbedarf. Danach widmete sich der Ingenieur den bisherigen Fortschritten. Angefangen zwischen der Bahnstrecke und dem Sportplatz sei 2021 als Erstes die Friedensstraße für 230.000 Euro renoviert worden. Gefolgt von einer Reparatur der Kanäle und Schächte des Ortsnetzes im vergangenen Jahr zwischen dem Main und der Bahn für insgesamt 240.000 Euro.

Nötige Kanalsanierungen

Derzeit seien noch Renovierungen, wobei der nördliche Bereich des Siemensrings prägnant sei, Reparaturen und Erneuerungen der Kanäle beispielsweise im Altort nötig. Wichtig und aus baulicher Sicht dringlich sei vor allem die Kanalsanierung in der Mainstraße zwischen Hauptstraße und Bildweg, so Breitenbach. Außerdem sei die grabenlose Sanierung des 200 Meter langen "Hinterlieger-Kanals" mit 25 Anschlüssen von der Hauptstraße bis Bachgasse notwendig. Weiter stünden die jährliche Grund- und Unterhaltsreinigung, die TV-Inspektionen zur Abnahme der Sanierungen von 2022 und 2023 sowie das Vermessen der Schächte an.

Somit könnte die Gemeinde dieses Jahr 970.000 Euro in die Kanalinstandsetzungen investieren. 440.000 Euro davon wären für Pflichtaufgaben wie die Grund- und Unterhaltsreinigung, weitere 530.000 Euro könnten aus einem möglichen Restbudget unter anderem für die grabenlose Kanalreparatur hergenommen werden. Sollten die Planungen im März starten können, könnte im April und Mai die Vergabe, zwischen Juni und September die Bauleistungen und im Herbst bereits die TV-Abnahme und Schlussrechnungen erfolgen, so Timo Breitenbachs Prognose.

Mögliche Straßensanierungen

Benedikt Ludwig (ISB) ging kurz auf die Straßenzustandsbewertung von 2017, die Nachbewertung des Straßennetzes von 2022 sowie die bereits in der Fläche erfolgte Instandsetzung des Siemensrings ein. Bevor er die für 2023 vorgeschlagene flächige Sanierung im Siemensring von der Boschstraße bis zum Friedhof, punktuelle Sanierung der Hauptstraße vom Bildweg bis zur Gänswiese, punktuelle Sanierung der Friedenstraße, Asphalterneuerung im Seitenbereich des "Dienerbaus" in der Baugasse sowie Sanierung in der Spessartstraße mit geschätzten Gesamtkosten von circa 337.575 Euro näher erläuterte. Zu den Kosten hinzu kämen etwa 25.000 Euro für die Ingenieurleistungen.

Auf Thomas Schneiders (WIR) Frage, ob die Baugasse noch fünf bis sechs Jahre für eine grundsätzliche Altortsanierung, die der Rat derzeit plane, durchhalte, antwortete Ludwig, dass der Asphalt noch vier Jahre halten könne, aber nicht müsse und demnächst rausfliege. Bürgermeister Thomas Münig (SPD) ergänzte, dass die Teerdecke dort sehr schlecht sei, der Bus dort drüber fahre und ihm regelmäßig Bürger von Asphaltstücken, die gegen den Autokotflügel flögen, berichteten.

Außerdem erklärte der Rathauschef, dass aus Sicht der Verwaltung ohne das Ingenieurbüro Instandsetzungen für circa 48.800 Euro noch erforderlich seien. Das beträfe den Feldweg Scheuerbusch, Rissesanierungen und Angleichungen von Revisionsschächten. Die nötigen Maßnahmen werden im Rahmen der Haushaltsberatungen besprochen, so Münig abschließend.

Marktgemeinderat Kleinheubach in Kürze Kleinheubach. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Kleinheubacher Gemeinderat mit folgenden Themen befasst: KVÜ: Der Gemeinderat beschloss mit einer Gegenstimme, mittelbar über die Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach (VG) dem Kommunalen Zweckverband als vollwertiges Mitglied beizutreten. Seit Oktober 2020 befindet sich der Markt mittels einer Zweckvereinbarung im "Beitritt auf Probe" und lässt durch die Kommunale Verkehrsüberwachung im Landkreis Miltenberg (KVÜ) den ruhenden wie fließenden Verkehr überwachen. Diese Zweckvereinbarung endet regulär Ende 2023. Stimmt die VG und die KVÜ der angestrebten Mitgliedschaft zu, muss Kleinheubach ab Januar 2024 einen Sockelbeitrag von 1869 Euro zahlen. Spart dafür aber zur jetzigen Probemitgliedschaft pro Sachbearbeitung zwei Euro und bei den Stundensätzen der Überwachung des ruhenden Verkehrs zwölf und des fließenden Verkehrs 25 Euro. 2021 entstand für die Gemeinde ein Defizit von rund 8915 Euro und 2022 von etwa 268 Euro durch die Verkehrsüberwachung. Kita-App: Einstimmig stimmte das Gremium der Einführung einer App zur Abwicklung der Gebührenabrechnung des Essens in der Kindertagesstätte "Regenbogen" zu. Bisher werden die Essensgebühren pauschal abgerechnet. Damit war bislang eine taggenaue Abrechnung nicht möglich. Abwasserdruckleitung: Christian Klingenmeier vom gleichnamigen Amorbacher Ingenieurbüro informierte den Gemeinderat über die geplante Untersuchung der Abwasserdruckleitung durch den Schlosspark. Dabei soll die 40 Jahre alte Leitung von der Alten Kläranlage an den Engern durch den Schlosspark zum Sammler im Steiner über eine Länge von circa 1100 Metern mittels Leckage-Detektionsverfahren durch das sogenannte Smart-Ball-System im laufenden Betrieb untersucht werden. Klimaschutznetzwerk: Einstimmig beschloss der Rat die Teilnahme der Gemeinde am kommunalen Klimaschutznetzwerk "Main-Rhön", falls eine Teilnahme durch die Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach nicht möglich sein sollte. Klimaschutzkoordination: Einmütig beschloss das Gremium im Rahmen der Klimaschutzorganisation und des Energiemanagements des Marktes Kleinheubach in Zusammenarbeit mit der Odenwald-Allianz, dass die Kommune die Schaffung einer interkommunalen Stelle zur Klimaschutzkoordination und die Schaffung einer interkommunalen Stelle zur Errichtung und Umsetzung eines Energiemanagements unterstützt. Vorausgesetzt einer Förderung über die Kommunalrichtlinie" und "KommKlimaFör" beteiligt sich der Markt an den entstehenden Personal- und Sachaufwandskosten. Streuobst: Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder, dass sich der Markt an der Aktion Streuobst für alle beteiligt und beim Amt für Ländliche Entwicklung Würzburg einen Zuwendungsantrag für 100 Obstbäume stellt. Die nötigen Mittel werden im Haushalt 2023 bereitgestellt. jel