Kleinheubacher Kreisel jetzt vollständig freigegeben - Pumpe für Verkehrsschlagader B469

Letzte Umleitung am Dienstag aufgehoben

Damit konnte auch die letzte der zahlreichen Umleitungen während der langen Bauzeit aufgehoben werden, und das 22,3 Millionen Euro teuere Bauwerk kann jetzt zeigen, ob es hält, was sich die Planer vom ersten zweispurigen Kreisverkehr in der Region versprochen haben. Er soll den verkehrsreichsten Punkt im Landkreis Miltenberg sicherer und leistungsfähiger machen.

105 Meter Durchmesser

Dazu hatten die Planer des Staatlichen Bauamts Aschaffenburg nicht nur einen fünfarmigen Kreisel mit zwei Fahrspuren und einem Durchmesser von 105 Metern entworfen, sondern dem Verkehr aus und in Richtung Amorbach und Mainbrücke eine kreuzungsfreie Durchfahrt über einen sogenannten Underfly gesichert.

Der Leiter des Staatlichen Bauamts Klaus Schwab war deshalb am Dienstag sichtlich stolz auf den Abschluss des Großprojekts und würdigte die Leistungen seiner Mitarbeiter und der ausführenden Baufirmen. Nicht einmal in den Hochphasen der Pandemie habe es Stillstand oder nennenswerte Verzögerungen gegeben, sagte er. Dass Zeitplan und auch Kosten gehalten werden konnten, sei unter schwierigen Bedingungen alles andere als selbstverständlich, so Schwab weiter.

Viel Zeit, Gedanken und Geld hätten seine Mitarbeiter auch in die Lösungen gesteckt, um den Verkehr während aller fünf Bauphasen am Laufen zu halten. Entscheidend war dabei der Bau einer provisorischen Umfahrung, um das Baufeld für den eigentlichen Kreisel frei zu machen. »Alle anliegenden Betriebe und das Marktzentrum der Gemeinde Kleinheubach waren durchweg erreichbar«, sagte Schwab.

Schlussstein der Umgehung

Der Abschluss des Großprojekts, das auch den Schlussstein der Umgehung Bürgstadt-Miltenberg-Kleinheubach bildet, auch hätte nach Ansicht des Bauamtsleiters durchaus eine große Feier verdient gehabt. Pandemiebedingt wurde es nur eine kleine; doch immerhin mit einem stattlichen Aufgebot an Abgeordneten.

Bundestagsabgeordneter Alexander Hoffmann (CSU) konnte sich aus seiner Zeit als Baujurist des Miltenberger Landratsamtes ebenso an die Anfänge der Kreisplanung erinnern wie Landtagsabgeordneter Berthold Rüth (CSU). Hoffmann betonte die Notwendigkeit, die Infrastruktur weiterzuentwickeln. »Auch wenn gerade viele nur noch von Digitalisierung reden - dafür braucht es auch Beton und Asphalt«, so Hoffmann.

Weitere Grußworte sprachen der Bundestagsabgeordnete Karsten Klein (FDP/Aschaffenburg) und die Landtagsabgeordneten Martina Fehlner (SPD/Aschaffenburg) und Helmut Kaltenhauser (FDP/Alzenau).

Kleinheubach Wunsch erfüllt

Der Kleinheubacher Bürgermeister Thomas Münig (SPD) hob hervor, dass seine Gemeinde aus eigenen Mitteln 1,4 Millionen Euro in begleitende Maßnahmen zu diesem »wichtigen Infrastrukturprojekt« gesteckt habe. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Bauamt habe man auch wichtige Kleinheubacher Anliegen wie die Bahnunterführung verwirklichen können.

GEORG KÜMMEL

Zahlen und Fakten: Verkehrsknoten Kleinheubach Bauzeit: vier JahreBaukosten: 22,3 Millionen EuroIngenieurbauwerke: sieben Brücken, darunter eine provisorische Unterführung, die bereits wieder entfernt ist; Kreisverkehr mit zwei Fahrspuren und 105 Metern Durchmesser; vier Rampen, sechs StützmauernGeh- und Radwege: rund 2,2 KilometerFahrbahnflächen: 25 500 QuadratmeterBaumassen: Erdbau und Bodenbewegungen 120 000 Kubikmeter; Asphalt 23 500 Tonnen; Beton 5500 Kubikmeter; Stahl 700 Tonnen (kü)