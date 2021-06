Kleinheubacher Großkreisel stellt Autofahrer vor Herausforderungen

Hintergrund: Spektakuläre Kreisel in aller Welt

Laut ADAC wurde der erste Kreisverkehr 1899 in Görlitz für den Verkehr freigegeben. In ihrem Ursprungsland waren die Kreisel bei Verkehrsplaner jedoch lang nicht sehr beliebt, während sie in Frankreich längst bevorzugt wurden. Dort gibt es über 20000 davon. Spektakulär ist der Place Charles de Gaulle in Paris. Zwölf Straßen führen sternförmig auf den Arc de Triomphe zu. Die Zahl der Fahrspuren auf den Platz mit 240 Metern Durchmesser lässt sich nur erahnen, die Autofahrer verständigen sich durch Blickkontakt. Aber auch Deutschland hat mehr zu bieten als nur der Franz-Eberhofer-Kreisel im Landkreis Dingolfing. Auf der Rheinpromenade in Monheim gibt es einen Kreisel mit Geysir, der allerdings nur zehn bis 20 Mal im Jahr Wasser spuckt. Vor den Aufbrüchen wird der Verkehr per Ampel angehalten. Der größte Kreisverkehr der Welt ist vom Boden aus gar nicht als solcher zu erkennen. Er liegt in in der malaisischen Stadt Putrajaya und umrundet mit 3,5 Kilometer Länge den Putra Perdana Park. Und auf den Färoer-Insel gibt es einen Unterwasser-Kreisel. Gut 75 Meter tief unter dem Meer ist er die Drehscheibe eines Tunnelsystems, das die Inseln verbindet.

kü