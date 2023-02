Kleinheubach feiert Narrengottesdienst mit Humor und wichtiger Botschaft

Casting-Show mit Bibelgestalten

Kleinheubach 19.02.2023 - 12:37 Uhr 1 Min.

Der ökumenische Narrengottesdienst in der Kleinheubacher Kirche St. Martin am Samstag verdeutlichte, dass sich Humor und gelebter Glaube nicht ausschließen müssen.

Im Mittelpunkt des rund einstündigen närrischen Gottesdienstes stand ein Schauspiel, welches kostümierte Kinder und Jugendliche aufführten. Es ging darum, die »Bibel 3000« zu etablieren, um die Heilige Schrift auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu wurde eine Casting-Show, ganz im Stile der beliebten TV-Formate, veranstaltet. Drei Jugendliche als Jury, alle irgendwie verwandtschaftlich mit Persönlichkeiten des Showgeschäftes verknüpft, suchten in diesem Rahmen neue Helden für die Bibel-Neuauflage und nahmen dafür auf der Kanzel ihren Platz ein. Zum Casting einbestellt waren König David von Isreal, Noah, Jona und Petrus. Unter den strengen Kriterien der Jury wurden diese bewertet.

Was hier mit viel Spaß und mit sitzenden Pointen dargestellt wurde, war dann Grundlage für eine Predigt von Pfarrer Sebastian Geißlinger, die zum Nachdenken anregte. Denn es seien nicht nur die Helden der Bibel, die ihre Schattenseiten hätten, auch wir haben nicht nur eine Schokoladenseite, so Geißlinger. Menschen seien nicht perfekt, die in der Bibel auch nicht. Der stetige Drang nach Perfektionismus, die ständige Suche danach bei uns und unseren Mitmenschen mache einsam. »Gott geht gelassen mit unseren Macken und Ecken um!«, sagte Geißlinger. Also sollten wir es auch, lautete der Appell. Es gehe darum, gemeinsam zu leben anstatt einsam und perfekt.

Zur Veranstaltung eingeladen hatte der Carnevalclub Kleinheubach (CCK). Pfarrer Geißlinger erklärte, es gehe mit dem Event darum, in der turbulenten Karnevalszeit einen Moment inne zu halten. Den Gottesdienst gestaltete die Gruppe Rejoice unter ihrem Motto »Gospel und mehr« mit. Sie glänzte mit großartigen Liedbeiträgen, schon die Eröffnung mit »It's a me / Everytime I feel the spirit«, kam dank der fantastischen Stimmen und Stimmverteilung sowie spürbar viel Leidenschaft für das Singen und Musizieren hervorragend an.

Neben Werken wie »Unser Vater« gaben Rejoice im Verlauf der Messfeier unter anderem eine berührende Version von »Stand by me« zum Besten. Egal, was das Quartett anpackte, stellenweise waren die Gäste so begeistert, dass sie eifrig mitklatschten. Auch das Mitsingen klappte sehr gut. In Sachen Instrumentarium waren Rejoice breit aufgestellt, wechselten die den Gesang begleitenden Utensilien mehrfach und sorgten unter anderem mit Gitarren, Piano und Cajon/Percussion für viele akustische Farbtupfer.

Marco Burgemeister