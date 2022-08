Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kleineres Festzelt auf dem Buchener Schützenmarkt

Blick in den Odenwald: "Das typische Partyvolk wollen wir nicht ansprechen" - Unmut über Werbetafeln in Hardheim

Neckar-Odenwald 17.08.2022 - 13:42 Uhr 2 Min.

Feiern auf Bänken im Schützenmarktzelt im Jahr 2013. Dieses Jahr soll es in einem deutlich kleineren Festzelt gediegener zugehen. Foto: Martin Bernhard

Volksfest: Noch etwa zwei Wochen, dann beginnt der traditionsreiche Buchener Schützenmarkt. In diesem Jahr wird es das erste Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder ein Festzelt geben, allerdings ein kleineres als bisher. Nach den Worten der Festwirte Lukas und Boris Gauer vom Gasthaus Löwen in Buchen soll das 28 auf zwölf Meter große Zelt über rund 650 Sitzplätze verfügen. Das "alte" Schützenmarktzelt bot rund 2000 Personen Platz. "Unser Publikum ist älter und gesitteter", betont Boris Gauer. "Das typische Partyvolk wollen wir nicht ansprechen." Man wolle im Zelt eine "wohnzimmerhafte, heimelige" Atmosphäre schaffen. Deshalb und wegen der Corona-Pandemie werde man die Biertischgarnituren nicht so eng aufstellen.

Außerdem werde man das Zelt anders gestalten als das bisherige. So wollen die Wirte sehr viel Holzdekoration einsetzen und die Stadtfarben Grün und Weiß verwenden. Das Service-Personal soll Dienstuniformen tragen und somit für die Gäste leicht zu erkennen sein. Im biergartenähnlichen Freibereich des Zelts werden die Gauers einen Bierwagen aufstellen. Dort können sich die Gäste ihre Getränke selbst abholen.

Werbung: Zwei große Werbetafeln hat ein Unternehmer entlang der Würzburger Straße aufstellen lassen. Eine dritte befindet sich noch in der Genehmigung. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Der Gemeinderat hatte zuvor die Baumaßnahme abgelehnt. Genehmigungsbehörde ist allerdings der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn. Und dieser musste dem Bauantrag stattgeben, da die Werbetafeln in einem Mischgebiet aufgestellt werden. In den sozialen Medien sorgte diese Entscheidung für Unmut.

Soziales: Verantwortliche des Neckar-Odenwald-Kreises haben vergangene Woche den Wein aus dem landkreiseigenen Weinberg präsentiert. Das teilte die Pressestelle des Landratsamts mit. Bereits seit 2008 bewirtschaften langzeitarbeitslose Menschen, die bei der Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (Digeno) beschäftigt sind, einen Weinberg bei Mosbach. Seit dem vergangenen Jahr wird dieser unter dem Namen "Kreisler" vom Weingut Nägele in Sinsheim-Weiler ausgebaut. Diese Gelegenheit wurde genutzt, um dem Wein einen neuen Geschmack zu geben. Außerdem überarbeitete man Etikett und Flasche. "Im Zuge der Ersatzpflanzung haben wir uns allerdings auch zum Ziel gesetzt, uns qualitätsmäßig noch einmal weiterzuentwickeln", berichtete Landrat Achim Brötel. Erster Jahrgang ist der "Auxerrois" 2021 mit 418 Flaschen, der auf Anhieb die Qualitätsstufe Kabinett erreicht hat.

Der Weinberg liegt inmitten eines Landschaftsschutzgebietes. Auf einer Rebfläche von 23,5 Ar werden die Rebsorten Auxerrois und seit 2018 auch Regent angebaut. Mit der Bewirtschaftung der Flächen verfolgt der Landkreis gleich mehrere Ziele: Neben dem Erhalt der Weinbautradition im Neckartal sollen sich erwerbslose junge Menschen bei den Arbeiten im Weinberg stabilisieren und motivieren. Gleichzeitig werden ihnen neue berufliche Perspektiven aufgezeigt, um ihre Beschäftigungsfähigkeit herzustellen.

