Kleine Faschingsfreude für Honischer Senioren

Wie Niedernberger Kinder älteren Menschen die fünfte Jahreszeit nach Hause bringen

Niedernberg 27.02.2022 - 13:49 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"Fasching aus der Tüte" haben die Kinder vom Kindergarten St. Cyriakus den Spätlese-Senioren überbracht.

Es ist 9.30 Uhr am Donnerstag. Wir treffen uns am Tor zum Kindergartenhof in der Ilbenstraße. Mit rund 50 Kindern, Erziehern und ehrenamtlichen Helfern der Spätlese, um Faschingsstimmung zu den älteren Menschen, die zu normalen Zeiten in der Spätlese-Begegnungsstätte zusammenkommen, zu bringen. Die Kinder des Kindergarten St. Cyriakus haben das ganze Jahr über immer wieder Kontakt zu den Senioren in der Begegnungsstätte. Dort wird in einer normalen Faschingssaison gemeinsam gesungen, getanzt, Fasnacht gefeiert. Doch die Einrichtung ist pandemiebedingt noch geschlossen. Anja Mayer, Vorsitzende des Elternbeirates, hatte die Idee, den Fasching dann eben zu den Senioren zu bringen. Zunächst wird noch ein Erinnerungsfoto geschossen.

Freudig erwartet

Bei trockenem Wetter und nicht zu kalten Temperaturen machen sich vier Gruppen auf den Weg in verschiedene Richtungen. Die Kinder verkleidet unter anderem als Feuerwehrmann, Astronaut, Prinzessin, Fee oder Dino. Die Senioren wurden von den Leiterinnen der Spätlese Lyn Wehrheim und Birgit Roth vorab informiert und haben die Kinder bereits freudig erwartet.

Nach einer kurzen Wegstrecke erreicht unsere Gruppe das erste Ziel in der Fachrainstraße. Bevor die Klingel gedrückt wird, stellen sich die Kinder in einem Halbkreis auf und halten die Faschingstüte parat, die zwei von ihnen gleich überreichen und damit ein wenig Faschingsstimmung schenken. Darin finden die Senioren ein großes Clowngesicht aus Tonpapier gebastelt, mit dem sie ihre Fenster zu Hause dekorieren können. Aber auch typische Faschingsutensilien in einer bunt bemalten »Fasching-aus-der-Tüte«-Tüte mit dem Wunsch »Schöne bunte Faschingstage wünscht euch euer Kindergarten St. Cyriakus«. Darin finden sich Salzbrezelchen, Pfläumchen, Luftschlangen und Konfetti. Die Tüten wurden von Kita-Leiterin Silke Elbert und ihrem Team liebevoll gepackt.

Auf geht es zu den nächsten Besuchsstationen. Überall werden Fastnachtsliedchen zusammen gesungen: »In Honisch, do bin ich dahoam, von diesem schönen Ort, do bringt mich keiner fort«. Die Besuchten bedanken sich mit Süßigkeiten bei den kleinen Sängern. Nach zahlreichen »Helau-Rufen« wird weiter gezogen zu einer weiteren Haustüre. Dort erschallt es im Chor: »Mir Honischer, mir san die schönste Leut«. Wochenlang haben die Kinder im Kindergarten geprobt und lernen so frühzeitig die traditionellen Niedernberger Faschingslieder kennen.

»Hasegass Helau«

Wir bleiben noch in der Fachraingasse. Kindergartenleiterin Silke Elbert gibt noch eine kleine Exkursion in die Geschichte: früher hieß diese Straße »Hasengasse«. Also wird lautstark salutiert: »Hasegass Helau«. In unserer Gruppe begleitet die Erzieherin Jutta Höfer die Gesänge mit der Gitarre, sehr zur Freude der Kinder und Senioren.

Weiter geht es in vier weitere Straßen und die Kinder halten gut durch. Deren Aufmerksamkeit und Interesse richtet sich kurzzeitig auf eine großes langsam vorbeifahrendes Müllauto. Die Müllmänner geben die Helau-Rufe freudig zurück und es gibt ein Abschiedswinken. Nach unseren acht Besuchen kommen wir fast auf die Minute genau um 12 Uhr an unseren Ausgangspunkt zurück. Mit den weiteren Gruppen werden per Handy die Busse von der Spätlese und der Gemeinde geordert, gelenkt von Reinhold Hans und Klaus Klement, um die Kinder mit den weiten Wegstrecken wieder zum Kindergarten zubringen.

Rund 40 Senioren aus dem festen Spätlese-Kreis wurden besucht und ihnen damit gezeigt, dass man auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten an sie denkt. Auf jeden Fall hat es allen Beteiligten einen riesigen Spaß gemacht.

Christel Ney