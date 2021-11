Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Klein aber fein: Kerbmarkt in Großheubach

Trotz Corona-Auflagen vielfältiges Angebot in der Ortsmitte - Von Bohnensuppe über Turmuhrenmuseum bis hin zu Vereinen

Großheubach 08.11.2021 - 13:31 Uhr

Der Kerbmarkt am Sonntag, der von der Gemeinde Großheubach und der Gewerbe-Interessen Gemeinschaft (GIG) veranstaltet wurde.

Nach dem Gottesdienst zur Kirchweih am Morgen begann um 11 Uhr offiziell das Marktgeschehen in der Ortsmitte rund um das Alte Rathaus. Beim verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr waren dann dank eines kostenlosen Shuttlebus-Services auch die im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen mit in die Veranstaltung integriert.

Kulinarische Leckerbissen

Verschiedene Ortsvereine hatten kulinarische Spezialitäten im Angebot, auch einige Warenstände waren Teil der Kerb.

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Mal wieder eine Marktaktion am Stand der Gewerbe-Interessen Gemeinschaft: Mit bei teilnehmenden Händlern eingeholten Stempeln im Shopping- und Schoppenführer konnte einen Gutschein zur Vergünstigung beim Kauf der örtlichen Spezialität - einer original Hebbocher Bohnensuppe - bezogen werden.

Silvia Broßler, Vorsitzende der Gewerbe-Interessen Gemeinschaft, berichtete am Montag im Gespräch mit unserem Medienhaus, dass es eine sehr schöne Kerb gewesen sei - allerdings hätten sich die Verantwortlichen über mehr Besucher gefreut. Das Wetter sei zwar kalt, aber beständig gewesen.

Broßler begrüßte es, dass sich etliche Vereine am Markt beteiligten - denn auch diese hätten in der Corona-Zeit bisher sehr leiden müssen. Aufgrund der Pandemie sei auch dieses Mal erneut alles etwas kleiner ausgefallen als unter normalen Umständen: Weniger Stände mit größerem Abstand dazwischen, dazu nur Sitzgelegenheiten im Außenbereich und nicht wie ansonsten beispielsweise üblich im Alten Rathaus - dort gab es nur »Kuchen und Torten to go«.

Das Turmuhrenmuseum im ersten Stock des Alten Rathauses stand Besuchern unter Einhaltung der 3G-Regel offen. Dieses Angebot ist laut Broßler sehr gut angenommen worden.

Marco Burgemeister