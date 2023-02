Klaus Schillings kleine Satelliten mit großer Zukunft

Würzburger Telematiker gibt in der Walter-Reis-Stiftung Einblicke in seine Forschungen

Obernburg 14.02.2023 - 15:34 Uhr 3 Min.

Für Hochschullehrer Klaus Schilling (links) Alltag, für Walter Reis ein besonderer Moment: einen Kleinsatelliten aus Würzburg in der Hand zu halten.

Selbst ganz wichtige Inhalte können hier aus Platzgründen höchstens angedeutet werden, beispielsweise dass die kleinen Satelliten, die in Würzburg auf Initiative Schillings und des Zentrums für Telematik (ZfT), dem er vorsteht, möglichst bald in einer Satellitenfabrik in größerer Stückzahl gebaut werden sollen. Dass das dringend nötig ist, wenn wir in Europa vom weltweiten Trend hin zum immer größer werdenden Bedarf an Kleinsatelliten nicht abgekoppelt werden wollen, machte Schilling eindrucksvoll klar. Deren Zahl soll sich nach seriösen Schätzungen in den nächsten fünf Jahren vervielfachen und man geht in wenigen Jahren von rund 10.000 Kleinsatelliten aus.

Kooperation im Erdorbit

Bei einem Blick auf die Anwendungsmöglichkeiten kann man den Grund für die enorme Steigerung mindestens erahnen: Nano- und Mikrosatelliten mit einem Gewicht von einem bis zu 50 Kilogramm gehört offenbar die Zukunft - wegen ihrer Flexibilität, wegen des wachsenden Bedarfs an ihren Daten und wegen ihrer nicht überschätzbaren Fähigkeit zur Kooperation. Eine Prognose geht davon aus, dass in zwei Jahren die Erdbeobachtung mit all ihren Facetten noch knapp die Hälfte der Einsätze betrifft, während sich der Rest auf die Bereiche Kommunikation - mit dem größten Wachstumspotenzial -, Technologie und wissenschaftliche Forschung bezieht.

So ganz nebenbei erfuhr man, dass das ZfT schon seit September 2020 mit den Nano-Satelliten zur Demonstration kooperierender Formation im Orbit genau auf dem richtigen Weg ist, dass solche Formationen mit der photogrammetrischen Beobachtung von Aschewolken, mit der Höhenmessung von Wolken, aber auch mit der Beobachtung von Blitzen, Feuer und Überschwemmungen Daten liefern können, die beispielsweise viel exaktere Wetterprognosen ermöglichen und Gefahren früher erkennen lassen. Auch für die Umwelt wichtige Informationen können sie liefern, können Umweltverschmutzung präziser analysieren oder illegalen Fischfang entlarven. Der putzige Name für diese Form der Erdbeobachtung lautet TOM (Telematics earth Observation Mission).

Dass eine Reihe von Nano-Satelliten in einer Art Computertomografie sehr wertvolle und hochpräzise Daten für Prognosen liefern können, dass eine 5G/6G- Telekommunikation mit nur noch minimalen Verzögerungen ermöglicht wird, ist für zahlreiche Einsatzgebiete wie etwa für das autonome Fahren unerlässlich. Der Referent verwies bei Bedenken aus dem Publikum auf die »abhörsichere Telekommunikation durch Quantenverschlüsselung« - auch wenn hier wie bei anderen Fragen noch leise Zweifel blieben. Die auszuräumen war auch nicht Schillings Aufgabe - ganz abgesehen davon, dass Zweifel in der Wissenschaft eine wichtige Rolle spielen.

Sorge vor Weltraumschrott

Nachholbedarf hat bei den rasanten Wissenschafts- und Forschungsfortschritten sicher noch die Politik weltweit, darin waren sich Zuhörer und Referent einig: Bei der enorm steigenden Zahl von Kleinsatelliten wären Regelungen im Orbit dringend nötig. Die Sorge vor Weltraumschrott ist dabei nur ein Punkt unter vielen, zumal sich längst nicht nur Staaten, sondern auch gewinnorientierte Konzerne wie Amazon mit Elan in diesem Bereich engagieren.

Drei Kleinsatelliten hatte Schilling mitgebracht und erläuterte an ihnen die Steckmodultechnik und den Elektroantrieb, mit dem untrer anderem auf drohende Kollisionen reagiert werden kann. Ein frühes Modell aus Würzburg, »UWE«, ein Würfel mit zehn Zentimeter Kantenlänge, weckte viel Interesse. Als einer der großen Vorzüge der Minisatelliten gilt der im Vergleich zu den monströsen großen Satelliten der Preis, vor allem, was die Kosten für den Flug in den Orbit betrifft. Aber immerhin 300.000 bis vier Millionen Euro für ein Exemplar mit der Größe eines Schuhkartons - je nach Möglichkeiten und Ausstattung - führte in Obernburg doch zur Erkenntnis: Privat wird man sich so etwas nicht anschaffen.

Bleibt zu hoffen, dass in absehbarer Zeit in Würzburg die geplante Fabrik zum Bau von Kleinsatelliten entsteht, um den riesigen Bedarf in Zukunft abdecken zu können und Deutschland und Europa nicht von dieser Entwicklung abzukoppeln. Das ZfT mit seinem Leiter Klaus Schilling will da weiter eine wichtige Rolle spielen.

Hintergrund: Würzburger Satellitentechnologie Viele Wissenschaftler sind sich einig: Kleinsatelliten haben eine große Zukunft. Und Würzburg könnte dabei eine große Rolle spielen, wie das Zentrum für Telematik (ZfT) dort schon seit 2007 beweist. Das Kunstwort verrät die wichtigen Inhalte: Telekommunikation, Automatisierung und Informatik. Von Anfang an spielt Professor Klaus Schilling dort eine zentrale Rolle: 1956 in Bayreuth geboren, von 2003 bis 2022 Ordinarius für Robotik und Telematik an der Universität Würzburg, wo er eigene Studiengänge entwickelte, für vier Jahre auch als Consulting Professor an der Stanford University. Schilling wurde mit zahlreichen renommierten Preisen für seine erfolgreiche Arbeit und die seiner Teams ausgezeichnet, unter anderem 2012 mit der ERC Advanced Grant "NetSat", 2018 mit der ERC Synergy Grant "CloudDT" und 2021 mit der Eugen-Sänger-Medaille. Seine Beziehung zum Walter-Reis-Institut in Sachen Robotik zeigt sich unter anderem daran, dass er 2008 und 2012 mit dem Walter-Reis-Award for Innovations ausgezeichnet wurde. Nachdem er mit seinem Würzburger Team aktuell den ersten Preis beim Airbus DS Space Challenge für "besonders fortgeschrittene Robotik-Produktionsmethoden in größerer Stückzahl von Satelliten" bekommen hatte, wurde er 2022 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Am 20. Oktober 2022 hielt Schilling an der Universität Würzburg seine Abschiedsvorlesung mit dem Titel "Kleine Satelliten für große Aufgaben". Er leitet das unabhängige Zentrum für Telematik in Würzburg.