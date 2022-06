Klassiker der Musikgeschichte sorgen für Stimmung

Band Re80s begeistert im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 12.06.2022

Sorgte im Erlenbacher Beavers mit Hits aus den 1980ern für Stimmung: die Band Re80s.

Dass Songs 30 bis 40 Jahre nach ihren ersten großen Erfolgen immer noch textsicher mitgesungen werden, dass die Interpreten nahezu jedem, der mit Musik zu hat, etwas sagen, dass zu den Nummern getanzt und die Zeit einfach genossen wird: Das macht die künstlerische Tragweite des Jahrzehnts deutlich.

Voller Saal

Vor vollem Saal eröffneten Re80s mit einem engagiert dargebotenen »Everybody wants to rule the word« von Tears For Fears. Mit Leadgesang, zwei Gitarren, Bass, Drums und ein für die für damals ganz typischen Synthesizer-Sounds unverzichtbares Keyboard war die Band instrumental ideal aufgestellt und nutzte ihre Möglichkeiten konsequent. Sofort war eine ausgelassene Stimmung im Club und die detaillierte Herangehensweise an die Arrangements machte dann auch »Tainted Love« - natürlich die 1980er Version von Soft Cell des ursprünglich in den 1960ern von Gloria Jones eingesungenen und von Ed Cobb geschriebenen und produzierten Songs - zu einem Leckerbissen, der hervorragend ankam.

»Habt ihr Bock auf den Sound der 80er?«, lautete die Frage der Gruppe in Richtung Fans, was von diesen lautstark bejaht wurde. Auffällig war, dass es schon innerhalb der ersten paar Songs, die gespielt wurden, immer voller vor der Bühne wurde, viele der Anwesenden verließen ihre Sitzplätze, um ganz vorne mit dabei zu sein.

Die Setlist ließ aufgrund ihrer abwechslungsreichen Beschaffenheit kaum Wünsche offen. Das Programm beinhaltete getragenere Stücke wie das grandiose »Enjoy the silence« von Depeche Mode genau so wie eher Tanzbares, darunter »Video killed the radio star« von The Buggles. Letztgenanntes ist als Song zwar schon vor 1980 veröffentlicht, hat aber insofern für die 80er eine große Bedeutung, da es damals, wie in einer Ansage erklärt, das erste ausgestrahlte Video eines bekannten TV-Musiksenders gewesen sei.

Die Musiker von Re80s gaben sich sehr versiert, je nach Stück durften sie auch mit kurzweiligen Solo-Einlagen glänzen. Ihre Spielfreude sorgte für ein tolles Liveerlebnis.

