Neuer ärztlicher Direktor der Helios Klinik in Erlenbach spricht über seine Aufgaben

Michael Weberpals: "Klassensprecher der Chefärzte"

Erlenbach a.Main 09.08.2022 - 09:16 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Michael Weberpals ist seit Juni ärztlicher Direktor der Helios Klinik in Erlenbach.

Welche genauen Aufgaben haben Sie als ärztlicher Direktor?

Das Interessante ist, dass es gar nicht so leicht ist, diese Tätigkeit zu googeln. Es gibt zwei Bundesländer, die das grob in einer Gesetzesfassung umreißen. Ansonsten ist die Aufgabe bei jedem Klinikträger individuell geregelt. An großen Universitätskliniken gibt es oft einen Arzt, der ärztlicher Direktor in Vollzeit ist. Bei vielen Grundversorgern ist es einer der Chefärzte, der das nicht isoliert macht. So auch in Erlenbach. Vom Oberbegriff her ist man Vermittler und Planungsunterstützer in medizinischen Fragestellungen.

Das heißt?

Es geht um die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen mit den Ärzten. Der ärztliche Direktor ist auch in die medizinische mittelfristige Planung involviert. Ich bin aber nicht der Vorgesetzte der anderen Chefärzte (lacht). Das wird häufig so gedacht, ist aber der Unterschied zwischen dem Sparkassendirektor und dem ärztlichen Direktor.

Was Sie erklären, ist recht abstrakt. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Es gibt konkrete Dinge, die bei uns im Rahmen des Konzerns definiert sind. Der ärztliche Direktor ist derjenige, der die Organisation und Datenerfassung im Bereich Qualitätsmanagement im Auge behält. Es geht darum, dass Daten zuverlässig erhoben werden, um die Transparenz zu gewährleisten. Der ärztliche Direktor ist auch für die Vermittlung zwischen der Ärzteschaft und der Geschäftsführung zuständig.

Ist so eine Vermittlung schon einmal nötig gewesen?

Nein. Das haben wir noch nicht gebraucht, auch nicht bei meinem Vorgänger Dr. Beller. Aber das ist der Grundgedanke: Der ärztliche Direktor ist so ein bisschen der Klassensprecher der Chefärzte. Er sammelt Themen und präsentiert sie in einer Chefarztkonferenz. Ich bin nicht ein Primus inter pares (Anmerkung der Redaktion: »Erster unter Gleichen«). Es muss aber jemanden geben, der Themen sammelt und sie kommuniziert. Deswegen macht das jemand, der schon länger an einem Haus arbeitet. Manchmal muss man die Zwischentöne kennen, um zwischen Menschen vermitteln zu können.

Wie viele Stunden entfallen pro Woche auf diese Aufgaben? Kann man das festmachen?

Nein (lacht). Aber es gibt organisatorische Dinge, die regelmäßig stattfinden. Das klassische Beispiel ist die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz. Die ist immer einmal im Monat. Der ärztliche Direktor vergibt da die Termine und organisiert die Themen.

Worum geht es bei dieser Konferenz?

Generell arbeiten wir alle Sterbefälle und besondere Krankheitsverläufe auf. Manchmal gibt es darunter Fälle, aus denen man extrem lehrreiche Schlüsse für die Zukunft ziehen kann. Darum geht es in der Konferenz.

Sie sind neben Ihren Chefarztstellen auch Pandemiebeauftragter und Leiter des internistischen Zentrums. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Langweilig ist mir nicht. Die Themen verzahnen sich aber. Das internistische Zentrum ist ohnehin Teil meines Alltags als Chefarzt der Kardiologie. Was auch relevant ist, ist die Digitalisierung. Seit 2018 sind wir in Erlenbach weitgehend digital, wir haben Tablets und auch die Papierakte wurde weitgehend abgeschafft. Diese digitale Verfügbarkeit spart Zeit, die man für andere Aufgaben oder eben fürs Privatleben nutzen kann. Die Stelle des Pandemiebeauftragten hat sich ebenfalls gewandelt. Das war bis im vergangenen Jahr noch einmal ein halber Job zusätzlich. Doch mittlerweile hat sich die Covid-Situation geändert.

Das heißt, es ist ruhiger geworden ums Thema Corona?

Die Erkrankung hat sich durch die Impfung maßgeblich geändert. Es ist nicht mehr die tödliche Erkrankung, die sie einmal war, obwohl sie Patienten durchaus noch schwer mitnehmen kann.

Im vergangenen Jahr hat das Main-Echo berichtet, dass es einen Vertrauensverlust in die Helios Klinik gab. Zunächst durch einen Corona-Ausbruch im Haus. Dann stand der Vorwurf im Raum, dass Prämien der Bundesregierung nicht gerecht verteilt wurden. Konnten Sie das Vertrauen wieder herstellen?

Ich glaube, dass wir durchgehend während dieser Zeit und auch jetzt das Vertrauen unserer Patienten und der niedergelassenen Ärzte genießen.

Sie sagen, dass es gar keinen Vertrauensverlust gab?

Das Vertrauen ist intakt, das ist meine persönliche Erfahrung.

Gunnar Schramm ist seit eineinhalb Jahren Klinikleiter. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Schon vor Herrn Schramm habe ich die Erfahrung gemacht, dass man im Haus eine sehr konstruktive Art pflegt und dass die Dienstwege sehr kurz sind. Das ist vorteilhaft, um eine Zusammenarbeit effektiv zu gestalten. Genauso erlebe ich es auch mit Herrn Schramm.

In der Klinik tut sich viel. So wurde Ende Juni ein internistisches Zentrum gegründet. Wie ist das angelaufen?

Wir haben die internistischen Abteilungen unter ein organisatorisches Dach genommen. Davon profitieren wir in Besprechungen, die jetzt interdisziplinärer ablaufen. Das ist exzellent angelaufen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ein Patient mit Luftnot, Wassereinlagerungen und Blutarmut. Da muss man gucken, wer ihn schwerpunktmäßig behandelt. Aber die anderen Abteilungen sind schon mit im Boot. Wir sind dadurch schneller und das kann manchmal ausschlaggebend für das Überleben des Patienten sein.

Wie steht es mit Ihrer persönlichen Zukunft? Ist Ihr Engagement in Erlenbach langfristig?

Ich fühle mich in der Klinik sehr wohl, ich komme sehr gerne zur Arbeit. Wir sind als Familie am Untermain sehr gut angekommen und ich habe momentan wenig Gründe, mich zu verändern.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Aktuelle Corona-Situation in der Erlenbacher Klinik Am Montag, 8. August, wurden laut einer digitalen Helios-Statistik sieben Patienten auf der Normalstation mit Corona behandelt. Eine Person lag mit Covid auf der Intensivstation beziehungsweise auf der Intermediate Care-Station. Chefarzt Michael Weberpals gibt bei diesen Zahlen jedoch zu bedenken: »Die Datenerhebung ist schwierig. Die Frage ist: Wie viele Leute sind wegen einer Infektion im Haus und wie viele Leute sind im Krankenhaus und sind Corona-positiv.« Es gebe Patienten, die wüssten gar nicht, dass sie krank sind. Sie würden nur positiv getestet, weil sie zu einer Untersuchung wollten. »Das verfälscht die Zahlen relevant«, so Weberpals. Im Haus ist es nach wie vor die Regel, dass Besucher einen Antigentest vorweisen müssen. Alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, bekämen einen Antigen- sowie einen PCR-Test. Auf die Frage, wie es im Herbst und Winter mit Corona weitergeht, sagt Weberpals, dies sei ein Blick in die Glaskugel. Aber der 45-Jährige erklärt auch: »Wir sind gefechtserprobt. Wir haben durch die Pandemie gelernt, kurzfristig auf neue Situationen einzugehen.« (juh)

Zur Person: Michael Weberpals Michael Weberpals ist Chefarzt der Kardiologie, Rhythmologie, Angiologie und Pneumologie im Erlenbacher Krankenhaus. Er ist in Augsburg geboren und aufgewachsen. Er studierte Medizin in Leipzig, machte dann Station in einer Dresdener Klinik und wurde anschließend Oberarzt in Schweinfurt. Seit 2017 ist Weberpals als Chefarzt in Erlenbach tätig. Das geht aus einer Pressemitteilung der Helios Klinik hervor. Der 45-Jährige wohnt in Aschaffenburg, ist verheiratet und hat drei Kinder. (juh)