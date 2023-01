Rüdenauer Carneval-Club glänzt bei Prunksitzung im Hofgarten Kleinheubach

Fa­schings­un­ter­hal­tung vom Feins­ten bo­ten die Ak­ti­ven des Car­ne­val-Clubs Rü­de­nau­er Klamm­hörn­li bei der Prunk­sit­zung am Frei­tag im Hof­gar­ten in Klein­heu­bach. Nach über fünf Stun­den Pro­gramm war klar, warum in dem ge­zeig­ten kur­zen Film zu Be­ginn der Ver­an­stal­tung selbst der fran­zö­si­sche Prä­si­dent Ema­nu­el Macron und der deut­sche Bun­des­kanz­ler Olaf Sc­holz Wer­bung für die­se Ver­an­stal­tung mach­ten.