Die Zeit im Kin­der­gar­ten prägt Men­schen für ihr gan­zes Le­ben. Hier kom­men Kin­der in Kon­takt mit­ein­an­der, ent­wi­ckeln ih­re Per­sön­lich­keit und er­wei­tern spie­le­risch ihr Wis­sen. Ver­mut­lich wer­den in je­dem von uns Er­in­ne­run­gen wach, wenn wir an un­se­re Zeit im Kin­der­gar­ten zu­rück­den­ken. Sei­en es po­si­ti­ve wie ne­ga­ti­ve Er­leb­nis­se.