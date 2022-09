Kitas bereiten Kinder auf die digitale Welt vor

Bildung: Zehn EInrichtungen nehmen an Kampagne "Stadtchance kita.digital" teil

Miltenberg 23.09.2022 - 11:42 Uhr 1 Min.

Coach Daniel Damm wird die zehn Kindergärten und Kindertagesstätten aus dem Landkreis Miltenberg bei der Qualifizierungskampagne "Startchance kita.digital" ein Jahr lang unterstützen, erklärte er bei der Auftaktveranstaltung im Landratsamt Miltenberg. Foto: Winfried Zang

Startschuss des Projektes war am Dienstag, 20. September, im Sitzungssaal des Landratsamts Miltenberg mit den Vertretern der teilnehmenden Kitas und Coach Daniel Damm, der das Programm ein Jahr lang begleiten wird. Das Jugendamt war in der Auftaktveranstaltung mit Margit Stoll und Katharina Fürst vertreten.

Teilnehmende Kitas

Teilnehmen werden, bestätigt das Landratsamt, der Städtische Kindergarten Fröbelstraße Erlenbach, die Bürgstadter Rasselbande, die Kita Wirbelwind Wörth, die Kindertagesstätte Wolkenpurzler Kleinwallstadt, der Kindergarten Villa Kunterbunt Kleinwallstadt, die Kindertagesstätte Abenteuerland Eschau, das Haus für Kinder Schneeberg, die Kita St. Marien & St. Franziskus Großwallstadt, FantasieReich für Kinder Leidersbach und den Kindergarten St. Laurentius Leidersbach-Roßbach.

Die mehrjährig angelegte Kampagne sei das Kernelement der Digitalisierungsstrategie der Bayerischen Staatsregierung für Kindertageseinrichtungen in Bayern, weshalb Staatsministerin Ulrike Scharf zu Beginn der Versammlung in einem Video-Grußwort die Bedeutung dieses Vorhabens erklärte und es als "Meilenstein" bezeichnete. "Wir machen damit die Kitas fit für die Zukunft", so Scharf, die die Schlüsselkompetenz Mediennutzung hervorhob. Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf dankte per Videobotschaft allen Teilnehmenden, es gehe darum, "die Kinder zu unterstützen und zu befähigen, in der digitalen Welt gut klar zu kommen". Digitalisierung sei "mehr, als nur Geräte zu bedienen", sagte der Landrat.

Fokus auf Medienbildung

Laut Pressemitteilung wird Daniel Damm die teilnehmenden Kitas nun ein Jahr lang auf ihrem Weg begleiten, das pädagogische Personal mittels des sogenannten Blended Learning zu qualifizieren, damit sie die digitale Bildung von und mit Kindern mit Fokus auf Medienbildung sicherstellen können. Zur Realisierung dieses Ansatzes werden die Kampagnenkurse auf dem "Kita-Hub Bayern" verankert, der zentralen digitalen Infrastruktur für bayerische Kindertagesstätten. Dort sind verschiedene Dienste versammelt, die den teilnehmenden Einrichtungen sowie den Coaches zur Verfügung stehen. Auf dieser Plattform erhalten die Teilnehmenden auch kostenfreien Zugang zum Onlinekurs "MOOC Startchance kiga.digital".

Die Kampagne koste die Einrichtungen dank finanzieller Förderung nichts - außer der Bereitschaft des Personals, aktiv mitzuwirken, sich mit anderen Kitas auszutauschen und Rückmeldungen zu geben, heißt es weiter. Coach Damm werde die Kitas in Präsenz unterstützen, Fortbildungstage mit Praxisaufgaben seien geplant, dazu kommen Coaching-Termine, praktische Einheiten mit Kindern, Infoangebote für Eltern sowie bei Bedarf auch Online-Beratung. Bei einer Abschlussveranstaltung im Juni/Juli 2023 soll jede Kita einen Einblick in ihre Praxisphase geben und eine Teilnahmeurkunde erhalten.

